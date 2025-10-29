< sekcia Zahraničie
Oxfam: Najbohatší denne vyprodukujú viac CO2 ako najchudobnejší za rok
Správa Oxfamu pracuje s dátami z roku 2023, podľa ktorých jedna osoba patriaca k 0,1 percenta najbohatších ľudí na svete v priemere denne vyprodukuje viac ako 800 kilogramov oxidu uhličitého (CO2).
Autor TASR
Berlín 29. októbra (TASR) - Najbohatších 0,1 percenta ľudí na svete vyprodukuje za deň viac uhlíkových emisií ako najchudobnejších 50 percent ľudí za celý rok. Vyplýva to zo stredajšej správy medzinárodnej charitatívnej organizácie Oxfam, píše TASR podľa agentúry DPA.
Správa Oxfamu pracuje s dátami z roku 2023, podľa ktorých jedna osoba patriaca k 0,1 percenta najbohatších ľudí na svete v priemere denne vyprodukuje viac ako 800 kilogramov oxidu uhličitého (CO2). Jedna osoba zo skupiny 50 percent najchudobnejších ľudí len dva kilogramy.
V prepočte na obyvateľa sa medzi najbohatšími ľuďmi sveta objem emisií zvýšil od roku 1990 o 32 percent, pri najchudobnejších sa za rovnaký čas znížil o tri percentá. Správa použila dáta zo 196 krajín a údaje o rozdelení globálneho bohatstva.
„Emisie najbohatšieho jedného percenta ľudí len za rok 2019 spôsobia v priebehu nasledujúceho storočia 1,3 milióna úmrtí súvisiacich s nárastom teploty, pričom najväčšiemu riziku budú vystavené ženy a starší ľudia. Odhaduje sa tiež, že emisie najbohatšieho percenta spôsobia do roku 2050 ekonomické škody vo výške 44 biliónov dolárov krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami,“ uvádza správa.
„Klimatická kríza je krízou nerovnosti. Najbohatší ľudia na svete financujú ničenie klímy a profitujú z neho, pričom globálna väčšina musí znášať fatálne dôsledky ich nekontrolovanej moci,“ uviedol riaditeľ Oxfam International Amitabh Behar.
Správa Oxfamu pracuje s dátami z roku 2023, podľa ktorých jedna osoba patriaca k 0,1 percenta najbohatších ľudí na svete v priemere denne vyprodukuje viac ako 800 kilogramov oxidu uhličitého (CO2). Jedna osoba zo skupiny 50 percent najchudobnejších ľudí len dva kilogramy.
V prepočte na obyvateľa sa medzi najbohatšími ľuďmi sveta objem emisií zvýšil od roku 1990 o 32 percent, pri najchudobnejších sa za rovnaký čas znížil o tri percentá. Správa použila dáta zo 196 krajín a údaje o rozdelení globálneho bohatstva.
„Emisie najbohatšieho jedného percenta ľudí len za rok 2019 spôsobia v priebehu nasledujúceho storočia 1,3 milióna úmrtí súvisiacich s nárastom teploty, pričom najväčšiemu riziku budú vystavené ženy a starší ľudia. Odhaduje sa tiež, že emisie najbohatšieho percenta spôsobia do roku 2050 ekonomické škody vo výške 44 biliónov dolárov krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami,“ uvádza správa.
„Klimatická kríza je krízou nerovnosti. Najbohatší ľudia na svete financujú ničenie klímy a profitujú z neho, pričom globálna väčšina musí znášať fatálne dôsledky ich nekontrolovanej moci,“ uviedol riaditeľ Oxfam International Amitabh Behar.