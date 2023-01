Oxfam: Najbohatší ľudia zbohatli viac ako zvyšok sveta dohromady

Davos 16. januára (TASR) - Najbohatšie jedno percento ľudí získalo za uplynulé dva roky takmer dvakrát viac bohatstva ako zvyšok svetovej populácie dohromady. Uviedla to v pondelok Medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam vo výročnej správe o nerovnosti, informuje TASR.



Najbohatšie jedno percento populácie získalo takmer dve tretiny všetkého vygenerovaného bohatstva od roku 2020 v hodnote 42 biliónov dolárov, uviedla na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose organizácia Oxfam, zasadzujúca sa za odstránenie chudoby a nespravodlivosti vo svete. Dodala, že najbohatší ľudia počas uplynulého desaťročia navyše získali zhruba polovicu všetkého vygenerovaného bohatstva.



Hodnota majetku miliardárov denne rastie o 2,7 miliardy dolárov – a to v čase, keď najmenej 1,7 miliardy pracujúcich ľudí žije v krajinách, v ktorých inflácia prevyšuje rast miezd.



"Zatiaľ čo obyčajní ľudia obetujú základné veci, akými sú potraviny, superbohatí predstihli aj svoje najdivokejšie sny," povedala výkonná riaditeľka organizácie Oxfam Gabriela Bucherová. Dodala, že po prvých dvoch rokoch sa toto desaťročie javí byť ako dosiaľ najlepšie pre miliardárov. Cestou z krízy by podľa Bucherovej mohlo byť zdanenie bohatých ľudí a veľkých korporácií.



Miliardári mali v roku 2022 zisk najmä z rastúcich cien energií a potravín. Z výročnej správy Oxfam vyplýva, že 95 potravinárskych a energetických korporácií vlani zdvojnásobilo svoje zisky. Napríklad rodina Waltonovcov, ktorá vlastní polovicu spoločnosti Walmart, získala vlani 8,5 miliardy dolárov. Indický miliardár Gautam Adani, vlastník energetických spoločností, zarobil iba za vlaňajšok 42 miliárd dolárov.



Organizácia Oxfam preto vyzvala na systematické zvýšenie daní pre najbohatších. Desaťročia znižovania daní pre túto skupinu ľudí totiž prispelo k nerovnostiam, pričom v mnohých krajinách platia najchudobnejší ľudia vyššie dane ako miliardári.



Ako príklad uviedla, že Elon Musk, jeden z najbohatších ľudí na svete, platil podľa neziskovej organizácie ProPublica od roku 2014 do 2018 dane iba vo výške troch percent z príjmu, pričom predavačka v Ugande, ktorá zarába 80 dolárov mesačne, platí na daniach 40 percent zo svojho príjmu.