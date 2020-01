Organizácia Oxfam upozorňuje na ženy vykonávajúce neplatenú prácu

Nairobi 20. januára (TASR) - Charitatívna organizácia Oxfam v pondelok oznámila, že 2153 najbohatších ľudí na svete malo vlani viac peňazí než 4,6 miliardy najchudobnejších obyvateľov sveta dohromady. Upozornila tiež, že množstvo žien na celom svete vykonáva nedostatočne platené práce. Píše o tom agentúra Reuters.



Oxfam, sídliaci v kenskom Nairobi, uviedol, že ženy a dievčatá vykonávajúce nedostatočne platenú alebo neplatenú prácu prispievajú na svetové hospodárstvo každý rok sumou viac ako 9,7 miliardy eur, čo je trikrát viac než zisky technologického priemyslu.



Oxfam svoju správu zverejnil v deň, keď sa vo švajčiarskom Davose koná 50. výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra.



Ženy na celom svete denne podľa správy odpracujú 12,5 miliardy hodín ročne bez nároku na mzdu alebo odmenu.



Riaditeľ indickej pobočky organizácie Oxfam Amitábh Behár zdôraznil, že neplatená práca žien je "skrytým motorom hospodárstva", a uviedol príklady konkrétnych žien v Indii a na celom svete. "To sa musí zmeniť," povedal.



Vlády by podľa Behára mali zabezpečiť najmä to, aby bohatí obyvatelia platili dane. Príjmy z nich by mali byť využívané na základné služby ako prísun čistej vody, zdravotná starostlivosť či kvalitnejšie školy.



Behár takisto pripomenul protesty prebiehajúce vo viac ako 30 krajinách sveta, kde ľudia podľa neho vystupujú proti tejto nerovnosti.