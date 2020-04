V dôsledku pandémie môže upadnúť do chudoby až pol miliardy ľudí

Londýn 9. apríla (TASR) – Ak bohatšie krajiny neprijmú "naliehavé opatrenia" na pomoc rozvojovým krajinám, chudoba spôsobená ekonomickým prepadom v dôsledku koronavírusovej pandémie môže postihnúť až pol miliardy ľudí na celom svete. Uviedla to agentúra AP odvolávajúc sa na správu medzinárodnej humanitárnej organizácie Oxfam.



"Pre chudobných ľudí v rozvojových krajinách, ktorí už teraz bojujú o prežitie, neexistujú takmer žiadne záchranné siete, ktoré by ich ochránili pred ešte väčšou chudobou," uviedol dočasný riaditeľ Oxfamu Jose Maria Vera.



Správa Oxfamu založená na výskume King's College v Londýne a Austrálskej národnej univerzity ďalej varuje, že ak bohatšie štáty nepomôžu tým chudobným, boj proti chudobe sa v niektorých oblastiach vrátane Afriky a Blízkeho východu môže vrátiť do stavu spred jednej až troch dekád.



Ako príklad dôsledkov rôznych obmedzení v mnohých západných krajinách, prijatých v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu, sa v správe uvádza, že viac ako milión bangladéšskych pracovníkov v odevnom priemysle, z ktorých 80 percent tvoria ženy, vedenie fabrík po zrušení alebo pozastavení objednávok prepustilo alebo poslalo domov bez nároku na mzdu.



Oxfam preto vyzýva svetových lídrov, aby sa dohodli na ekonomickom záchrannom balíku na pomoc chudobným krajinám a komunitám. Stretnutie ministrov financií skupiny G20, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky je v pláne už budúci týždeň



Medzi opatreniami, ktoré Oxfam odporúča, je okamžité odpustenie dlhov rozvojových krajín vo výške bilión dolárov splatných v roku 2020. Vďaka tomu by napríklad v Ghane mohla tento rok vláda poskytnúť grant vo výške 18 eur mesačne každému zo 16 miliónov detí a zdravotne postihnutým a starším ľuďom až po dobu šiestich mesiacov.