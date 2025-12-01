< sekcia Zahraničie
Oxford University Press: Anglickým slovom roka 2025 je výraz rage bait
Vo výbere vydavateľstvu OUP štvrtýkrát pomáhala verejnosť, ktorá pred rokom 2022 o víťazovi nehlasovala.
Autor TASR
Londýn 1. decembra (TASR) - Anglickým slovom roka 2025 sa podľa vydavateľstva Oxford University Press (OUP) stal hovorový výraz „rage bait“, čo je zámerne provokatívny obsah na sociálnych sieťach s cieľom zvýšiť návštevnosť alebo dosah online príspevku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
OUP definuje výraz „rage bait“ ako „online obsah úmyselne navrhnutý tak, aby vyvolal hnev a pobúrenie tým, že je frustrujúci, provokatívny alebo urážlivý, zvyčajne zverejnený s cieľom zvýšiť návštevnosť alebo angažovanosť na webe“.
Vydavateľstvo uvádza, že výraz tento rok „zachytil naše emócie“ a bol zvolený na základe kombinácie hlasovania verejnosti, názorov a analýzy „lexikálnych údajov“ OUP. Podľa šéfa jazykovej divízie vydavateľstva Caspera Grathwohla používanie takýchto slov „odhaľuje, ako digitálne platformy menia naše myslenie a správanie“.
„Je to ako prirodzený vývoj v prebiehajúcej konverzácii o tom, čo znamená byť človekom v technológiou poháňanom svete – a o extrémoch online kultúry,“ dodal Grathwohl.
Ďalšími finalistami boli „aura farming“ či „biohack“. Prvý opisuje „budovanie pôsobivej, atraktívnej alebo charizmatickej osobnosti alebo verejného imidžu prostredníctvom správania sa alebo prezentovaním sa takým spôsobom, ktorý má nenápadne vyjadrovať sebavedomie, pokoj alebo tajomnosť“.
„Biohack“ alebo „biohacking“ popisuje pokus „zlepšiť alebo optimalizovať fyzickú alebo duševnú výkonnosť, zdravie, dlhovekosť alebo celkovú pohodu zmenou stravovania, cvičebného režimu alebo životného štýlu, alebo použitím iných prostriedkov, ako sú lieky, doplnky stravy alebo technologické zariadenia“.
Podľa OUP v ankete o slove roka 2025 počas troch dní hlasovalo viac ako 30.000 ľudí a o víťazovi rozhodli dôkazy o „skutočnom používaní“ tohto výrazu. Vo výbere vydavateľstvu OUP štvrtýkrát pomáhala verejnosť, ktorá pred rokom 2022 o víťazovi nehlasovala. V roku 2022 o anglickom slove roka rozhodlo iba hlasovanie verejnosti a v nasledujúcich rokoch o ňom rozhodovala verejnosť ako jedna z viacerých častí metodológie.
Minulý rok podľa OUP zvíťazil výraz „brain rot“ („zhoršenie duševného alebo intelektuálneho stavu človeka, často v dôsledku nadmerného prijímania online obsahu, ktorý je považovaný za triviálny alebo nenáročný“), v roku 2023 vyhral výraz „rizz“ („štýl, šarm alebo príťažlivosť“). Víťazstvá si predtým zaistili napríklad „goblin mode“ (2022), „vax“ (2021), „climate emergency“ (2019) či „selfie“ (2013).
