Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. december 2025Meniny má Marína
< sekcia Zahraničie

OZBROJENÁ LÚPEŽ: Z výstavy ukradli osem diel francúzskeho maliara

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Úrady zatiaľ nezverejnili hodnotu ukradnutých diel, ktoré boli súčasťou výstavy moderného umenia v Knižnici Mária de Andradeho.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brazília 8. decembra (TASR) - Osem diel francúzskeho maliara Henriho Matissa ukradli z knižnice v brazílskom Sao Paule, oznámilo v nedeľu vedenie mesta. Podľa miestnych médií si dvaja ozbrojení muži pri lúpeži odniesli aj päť prác od brazílskeho maliara Candida Portinariho. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Úrady zatiaľ nezverejnili hodnotu ukradnutých diel, ktoré boli súčasťou výstavy moderného umenia v Knižnici Mária de Andradeho. Výstava „Od knihy do múzea“, poukazujúca na spoluprácu s Múzeom moderného umenia v Sao Paule, sa mala skončiť v nedeľu.

Úrad starostu mesta Sao Paulo vo vyhlásení uviedol, že polícia zhromažďuje dôkazy v knižnici, ktorá je vybavená bezpečnostnými kamerami.

K lúpeži došlo takmer dva mesiace po tom, ako sa skupina zlodejov vlámala do múzea Louvre v Paríži a ukradla z neho za niekoľko minút šperky v odhadovanej hodnote 80 miliónov eur.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Pamätáte si pravopis a slovenčinu zo školy?

NORRIS SA STAL MAJSTROM SVETA: Bola to dlhá cesta

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková