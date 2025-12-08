< sekcia Zahraničie
OZBROJENÁ LÚPEŽ: Z výstavy ukradli osem diel francúzskeho maliara
Autor TASR
Brazília 8. decembra (TASR) - Osem diel francúzskeho maliara Henriho Matissa ukradli z knižnice v brazílskom Sao Paule, oznámilo v nedeľu vedenie mesta. Podľa miestnych médií si dvaja ozbrojení muži pri lúpeži odniesli aj päť prác od brazílskeho maliara Candida Portinariho. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Úrady zatiaľ nezverejnili hodnotu ukradnutých diel, ktoré boli súčasťou výstavy moderného umenia v Knižnici Mária de Andradeho. Výstava „Od knihy do múzea“, poukazujúca na spoluprácu s Múzeom moderného umenia v Sao Paule, sa mala skončiť v nedeľu.
Úrad starostu mesta Sao Paulo vo vyhlásení uviedol, že polícia zhromažďuje dôkazy v knižnici, ktorá je vybavená bezpečnostnými kamerami.
K lúpeži došlo takmer dva mesiace po tom, ako sa skupina zlodejov vlámala do múzea Louvre v Paríži a ukradla z neho za niekoľko minút šperky v odhadovanej hodnote 80 miliónov eur.
