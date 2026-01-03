Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
< sekcia Zahraničie

Ozbrojenci napojení na Islamský štát zabili na východe krajiny 14 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Militanti zo skupiny Spojených demokratických síl uskutočnili nočné útoky naraz v okruhu približne siedmich kilometrov a podpálili aj približne 13 domov.

Autor TASR
Beni 3. januára (TASR) - Ozbrojenci napojení na Islamský štát (IS) zaútočili na tri dediny v provincii Severné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) a zabili najmenej 14 ľudí. V piatok to oznámila tamojšia armáda spolu s miestnymi zdrojmi, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Militanti zo skupiny Spojených demokratických síl (ADF) uskutočnili nočné útoky naraz v okruhu približne siedmich kilometrov a podpálili aj približne 13 domov. Pri útoku zahynulo 12 civilistov a dvaja vojaci, uviedla armáda.

ADF vznikli v Ugande v 90. rokoch minulého storočia po zvrhnutí dlhoročného diktátora Idiho Amina spojením viacerých milícií. Novú vládu ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho považovali za protimoslimskú.

Skupina sa odvtedy významne rozrástla a z Ugandy bola vytlačená. Aktuálne pôsobí v pohraničných oblastiach medzi Ugandou a KDR a pravidelne útočí na civilistov v odľahlých dedinách.
