Ozbrojenci odcudzili z letiska v Sao Paule 750 kg drahých kovov

Foto: TASR/AP

Zlodeji si so sebou v dvoch autách vyzerajúcich ako vozidlá policajných hliadok odniesli zlato, ktoré malo putovať do Zürichu a New Yorku.

Rio de Janeiro 26. júla (TASR) - Sofistikovanú lúpež vykonalo vo štvrtok na medzinárodnom letisku v najväčšom brazílskom meste Sao Paulo osem ozbrojených mužov vydávajúcich sa za policajtov, ktorým sa podarilo odcudziť približne 750 kilogramov drahých kovov. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP.



Vedenie Medzinárodného letiska Sao Paulo-Guarulhos uviedlo, že zlodeji si so sebou v dvoch autách vyzerajúcich ako vozidlá policajných hliadok odniesli zlato, ktoré malo putovať do Zürichu a New Yorku. Ku krádeži došlo okolo 14.30 h miestneho času (19.30 h SELČ) v sklade letiska, napísala agentúra AFP citujúc miestne úrady.



Muži boli oblečení ako policajti, mali zahalené tváre a v rukách držali zbrane, čo vidno na záberoch z bezpečnostných kamier, ktoré odvysielala brazílska televízia Globo TV. Televízia informovala, že autá, na ktorých zlodeji ušli, následne zanechali vo štvrti Jardim Pantanal, ležiacej asi 20 kilometrov od letiska.



Počas krádeže nedošlo podľa vedenia letiska k streľbe a nik neutrpel zranenia. Letisko po incidente pokračovalo v normálnej prevádzke. Polícia incident vyšetruje, pričom posilnila hliadky v okolí a po lupe pátra.

