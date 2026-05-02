Ozbrojenci uniesli pri pobreží Jemenu ropný tanker, smerujú k Somálsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Saná 2. mája (TASR) - Ozbrojenci v Adenskom zálive pri pobreží Jemenu v sobotu uniesli ropný tanker a smerujú s ním k Somálsku, oznámila jemenská pobrežná stráž. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Tanker M/T EUREKA uniesli pri pobreží jemenskej provincie Šabwa neznámi ozbrojenci, ktorí naň „nastúpili, prevzali kontrolu a potom ho nasmerovali k somálskemu pobrežiu“. Pobrežná stráž, ktorá patrí pod medzinárodne uznávanú jemenskú vládu, prisľúbila, že útok vyšetrí.

Poloha tankeru bola určená a prebiehajú práce na jeho monitorovaní a vykonaní potrebných opatrení v snahe získať ho späť a zaistiť bezpečnosť jeho posádky,“ uviedla.

Podľa webovej stránky na sledovanie lodí Marine Traffic pláva M/T EUREKA pod vlajkou afrického Toga a koncom marca kotvila v prístave Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.
