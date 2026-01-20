< sekcia Zahraničie
Ozbrojenci uniesli vyše 160 kresťanských veriacich z dvoch kostolov
Nedeľné útoky sú najnovšími v sérii únosov zameraných na kresťanov i moslimov v Nigérii.
Autor TASR
Abuja 20. januára (TASR) - Ozbrojené gangy v nedeľu uniesli 163 kresťanských veriacich po tom, ako vtrhli do dvoch rôznych kostolov počas omše v nigérijskom štáte Kaduna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nedeľné útoky sú najnovšími v sérii únosov zameraných na kresťanov i moslimov v Nigérii. „Útočníci prišli v hojnom počte, zablokovali vchod do kostolov a prinútili veriacich, aby vyšli do lesa,“ povedal v pondelok predseda Kresťanskej asociácie Nigérie pre severnú časť krajiny reverend Joseph Hayab. Oba kostoly sa nachádzajú v dedine Kurmin Wali v prevažne kresťanskej obci Kajuru.
Správa Organizácie Spojených národov, do ktorej v pondelok nahliadla agentúra AFP, tiež uvádza, že v odľahlých častiach štátu by mohlo dôjsť k ďalším podobným útokom.
Nigéria je rozdelená medzi prevažne kresťanský juh a moslimský sever a už dlho je dejiskom džihádistických povstaní, v ktorých dochádza k zabíjaniu kresťanov i moslimov - často bez rozdielu.
Gangy unášajúce ľudí, ktoré miestni obyvatelia označujú za banditov, pôsobia v oblastiach severozápadnej Nigérie a v severnej časti jej centrálneho regiónu. Zločinecké skupiny kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy.
V novembri ozbrojené gangy uniesli viac ako 250 študentov a učiteľov z katolíckej školy v štáte Niger. O niekoľko týždňov neskôr boli prepustení v dvoch skupinách.
V tom istom mesiaci americký prezident Donald Trump nariadil americkému ministerstvu obrany, aby pripravilo potenciálnu vojenskú operáciu v Nigérii v reakcii na správy o prenasledovaní kresťanov. Rezort diplomacie následne oznámil, že obmedzí víza pre Nigérijčanov a ich rodinných príslušníkov zapojených do násilia a masových vrážd. Na konci decembra USA zaútočili na militantov, ktorí podľa nich a nigérijskej vlády mali väzby na Islamský štát (IS) v severozápadnom štáte Sokoto.
