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Ozbrojenci v Balúčistane zabili 11 baníkov
K útoku došlo v horskom okrese Kohlu v oblasti Balúčistanu, kde v poslednom čase stúpol počet militantných útokov.
Autor TASR
Islamabad 29. novembra (TASR) - Ozbrojené osoby v nedeľu v pakistanskej provincii Balúčistan prepadli dve nákladné vozidlá prevážajúce baníkov a 11 z nich zabili. Útočníci následne z miesta činu ušli, uviedla polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
K útoku došlo v horskom okrese Kohlu v oblasti Balúčistanu, kde v poslednom čase stúpol počet militantných útokov. Predstaviteľ polície uviedol, že baníci pracovali v uhoľných baniach a cestovali v dvoch malých nákladných autách, keď ozbrojenci vozidlá zastavili. „Útočníci prepustili oboch vodičov, odviedli baníkov do neďalekej horskej oblasti a zabili ich,“ povedal predstaviteľ. Úrady oblasť uzatvorili a polícia spustila pátranie po útočníkoch, dodal.
Pakistanský minister vnútra Mohsin Nakví odsúdil tento útok a označil ho za extrémne brutálny čin. Žiadna skupina sa k incidentu zatiaľ neprihlásila.
Balúčistan je najväčšia a najchudobnejšia provincia Pakistanu s bohatými zásobami nerastných surovín. Už desaťročia čelí povstaniu etnických separatistov, ktorí požadujú autonómiu a väčší podiel na výnosoch z prírodných zdrojov.
K útoku došlo v horskom okrese Kohlu v oblasti Balúčistanu, kde v poslednom čase stúpol počet militantných útokov. Predstaviteľ polície uviedol, že baníci pracovali v uhoľných baniach a cestovali v dvoch malých nákladných autách, keď ozbrojenci vozidlá zastavili. „Útočníci prepustili oboch vodičov, odviedli baníkov do neďalekej horskej oblasti a zabili ich,“ povedal predstaviteľ. Úrady oblasť uzatvorili a polícia spustila pátranie po útočníkoch, dodal.
Pakistanský minister vnútra Mohsin Nakví odsúdil tento útok a označil ho za extrémne brutálny čin. Žiadna skupina sa k incidentu zatiaľ neprihlásila.
Balúčistan je najväčšia a najchudobnejšia provincia Pakistanu s bohatými zásobami nerastných surovín. Už desaťročia čelí povstaniu etnických separatistov, ktorí požadujú autonómiu a väčší podiel na výnosoch z prírodných zdrojov.