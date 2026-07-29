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Ozbrojenci v Benue zabili 14 osôb a mnohé ďalšie zranili
Tamojší predstaviteľ z útoku obvinil milíciu Fulani. Podľa jeho slov útočníci zasiahli bez varovania, no podotkol, že k podobným incidentom došlo v posledných dňoch aj v okolitých komunitách.
Autor TASR
Abuja 29. júla (TASR) - Pri útoku ozbrojencov v nigérijskom štáte Benue v utorok zahynulo najmenej 14 ľudí a mnohí ďalší utrpeli zranenia, uviedol tamojší predstaviteľ. K násiliu dochádza pre spory o pôdu a zdroje, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Benue sa stalo ohniskom násilia medzi poľnohospodármi a pastiermi, pričom v uplynulých rokoch tam zahynuli stovky ľudí pri útokoch poľnohospodárov na dobytok, ktorý ničil úrodu, a tiež pre útoky pastierov na dediny. K najnovšiemu incidentu došlo v utorok skoro ráno v dedine Efeyi v oblasti Otukpo, kde ozbrojenci zabili 14 ľudí a niekoľkých ďalších zranili, povedal pre Reuters predstaviteľ oblasti.
Tamojší predstaviteľ z útoku obvinil milíciu Fulani. Podľa jeho slov útočníci zasiahli bez varovania, no podotkol, že k podobným incidentom došlo v posledných dňoch aj v okolitých komunitách.
Fulani sú kočovní pastieri z moslimského severu Nigérie, zatiaľ čo poľnohospodári pochádzajú prevažne z kresťanských komunít. Fulani už v minulosti popreli obvinenia z útokov. Hovorca polície nigérijského štátu Udeme Edet uviedol, že do postihnutej oblasti vyslali policajtov a že prebieha vyšetrovanie.
Benue sa stalo ohniskom násilia medzi poľnohospodármi a pastiermi, pričom v uplynulých rokoch tam zahynuli stovky ľudí pri útokoch poľnohospodárov na dobytok, ktorý ničil úrodu, a tiež pre útoky pastierov na dediny. K najnovšiemu incidentu došlo v utorok skoro ráno v dedine Efeyi v oblasti Otukpo, kde ozbrojenci zabili 14 ľudí a niekoľkých ďalších zranili, povedal pre Reuters predstaviteľ oblasti.
Tamojší predstaviteľ z útoku obvinil milíciu Fulani. Podľa jeho slov útočníci zasiahli bez varovania, no podotkol, že k podobným incidentom došlo v posledných dňoch aj v okolitých komunitách.
Fulani sú kočovní pastieri z moslimského severu Nigérie, zatiaľ čo poľnohospodári pochádzajú prevažne z kresťanských komunít. Fulani už v minulosti popreli obvinenia z útokov. Hovorca polície nigérijského štátu Udeme Edet uviedol, že do postihnutej oblasti vyslali policajtov a že prebieha vyšetrovanie.