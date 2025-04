Ozbrojenci v Čile zaútočili na hydroelektráreň vo vlastníctve Číny

Santiago 21. apríla (TASR) - Ozbrojení muži v nedeľu zaútočili na rozstavanú vodnú elektráreň v Čile, ktorá je vo vlastníctve Číny, a podpálili desiatky nákladných áut a ťažkých strojov. Uviedla to polícia, na ktorú sa v správe odvolala agentúra AFP.



Elektráreň Rucalhue stavia pozdĺž rieky Biobio firma Rucalhue Energia Spa, divízia spoločnosti China International Water and Electric Corporation (CWE). Jej predpokladané náklady sú 350 miliónov amerických dolárov. Proti výstavbe sa stavajú pôvodní obyvatelia Čile, podľa ktorých elektráreň poškodí životné prostredie.



Na stavenisku sa podľa ochranky objavili útočníci so zbraňami, vyhrážali sa a potom „začali páliť všetko vybavenie, ktoré sa tam nachádzalo“, povedal policajný náčelník Renzo Miccono.



Dovedna podpálili 45 nákladných vozidiel a päť kusov ťažkej techniky určenej na zemné práce. Pri útoku utrpeli zranenia dvaja príslušníci bezpečnostnej služby.



Minister verejnej bezpečnosti Luis Cordero Vega pre miestne médiá povedal, že vzhľadom na spôsob a miesto útoku išlo o „teroristický čin“. Spoločnosť Rucalhue Energia Spa uviedla, že náklady na škody zatiaľ nie sú vyčíslené.