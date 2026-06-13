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Ozbrojenci v Nigérii zabili na severe krajiny 17 farmárov
Medzinárodný menový fond zároveň varoval, že rozsiahla neistota spôsobená ozbrojenými skupinami môže „ovplyvniť fiškálne a exportné príjmy a prehĺbiť chudobu a potravinovú neistotu“.
Autor TASR
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Abuja 13. júna (TASR) - Neznámi ozbrojenci v piatok v severozápadnej Nigérii zabili 17 poľnohospodárov a spôsobili zranenia ďalším piatim ľuďom. Ide o najnovší prípad násilia namiereného proti farmárom od začiatku tohtoročnej poľnohospodárskej sezóny. Agentúru AFP o tom informovali miestne úrady, píše TASR.
Zdroje uvádzajú, že banditi na motorkách, vydávajúci sa za návštevníkov, spustili paľbu na farmárov, ktorí pracovali na svojich poliach v odľahlej dedine v oblasti Maradun v nigérijskom štáte Zamfara.
Farmári na severe Nigérie tak pre útoky zločineckých skupín opúšťajú svoje polia len niekoľko týždňov po začiatku kľúčovej sezóny dažďov, čo ohrozuje zásobovanie potravinami v najľudnatejšej africkej krajine.
Medzinárodný menový fond zároveň varoval, že rozsiahla neistota spôsobená ozbrojenými skupinami môže „ovplyvniť fiškálne a exportné príjmy a prehĺbiť chudobu a potravinovú neistotu“.
Severozápadná a stredná Nigéria sú dlhodobo terčom útokov zločineckých gangov, ktorých miestni obyvatelia nazývajú banditi. Ozbrojenci prepadávajú dediny, kradnú dobytok a unášajú ľudí, za ktorých následne žiadajú výkupné. Taktiež podnikajú smrtiace nájazdy a vyberajú poplatky od poľnohospodárov, ktorí chcú vstúpiť na svoje vlastné polia.
Zdroje uvádzajú, že banditi na motorkách, vydávajúci sa za návštevníkov, spustili paľbu na farmárov, ktorí pracovali na svojich poliach v odľahlej dedine v oblasti Maradun v nigérijskom štáte Zamfara.
Farmári na severe Nigérie tak pre útoky zločineckých skupín opúšťajú svoje polia len niekoľko týždňov po začiatku kľúčovej sezóny dažďov, čo ohrozuje zásobovanie potravinami v najľudnatejšej africkej krajine.
Medzinárodný menový fond zároveň varoval, že rozsiahla neistota spôsobená ozbrojenými skupinami môže „ovplyvniť fiškálne a exportné príjmy a prehĺbiť chudobu a potravinovú neistotu“.
Severozápadná a stredná Nigéria sú dlhodobo terčom útokov zločineckých gangov, ktorých miestni obyvatelia nazývajú banditi. Ozbrojenci prepadávajú dediny, kradnú dobytok a unášajú ľudí, za ktorých následne žiadajú výkupné. Taktiež podnikajú smrtiace nájazdy a vyberajú poplatky od poľnohospodárov, ktorí chcú vstúpiť na svoje vlastné polia.