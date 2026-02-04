Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Zahraničie

Ozbrojenci v Nigérii zabili pri útokoch na dediny najmenej 162 ľudí

.
Na snímke Nigéria. Foto: TASR/AP

Úrady predpokladajú, že útoky sú odvetou na nedávny vojenský zásah proti ozbrojeným skupinám v regióne.

Autor TASR
Abuja 4. februára (TASR) — Najmenej 162 ľudí zabili neznámi ozbrojenci pri utorňajšom útoku v štáte Kwara ležiacom na západe Nigérie. Uviedol to v stredu miestny predstaviteľ Červeného kríža Babaomo Ayodeji, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a DPA.

Očití svedkovia uviedli, že približne 200 ozbrojencov okolo 18.00 h SEČ vtrhlo do dedín Woro a Nuku, kde spustili bezhlavú paľbu a podpaľovali domy.

Obe dediny obývajú prevažne príslušníci moslimskej etnickej menšiny Barubov. Útočníci údajne patrili k ďalšiemu moslimskému etniku Fulbov. Podľa bezpečnostných zložiek sú podozriví z príslušnosti k ozbrojeným gangom, ktoré už predtým spáchali útoky v Kware a susednom štáte Niger.

Úrady predpokladajú, že útoky sú odvetou na nedávny vojenský zásah proti ozbrojeným skupinám v regióne.

Fulbovia sú jednou z najväčších etnických skupín v západnej Afrike a tradične sa venujú chovu dobytka. V strednej Nigérii už roky zúria krvavé konflikty medzi Fulbami a moslimskými či kresťanskými roľníkmi o pastviny a vodu, ktoré sú v dôsledku klimatickej zmeny čoraz vzácnejšie.

Podľa bezpečnostných orgánov z tohto prostredia pochádzajú členovia ozbrojených gangov zodpovedných za lúpeže a únosy, ako aj islamistických teroristických skupín. Čoraz významnejšiu úlohu zohrávajú organizované zločinecké štruktúry a obchodovanie so zbraňami. Mnoho mladých mužov z etnika Fulbov vníma tieto gangy ako svoju jedinú možnosť obživy, píše DPA.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí