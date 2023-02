Ozbrojenci v Papue-Novej Guinei prepustili trojicu rukojemníkov

Port Moresby 26. februára (TASR) - Ozbrojená skupina v Papue-Novej Guinei prepustila trojicu rukojemníkov, ktorých týždeň zadržiavala v horskej oblasti. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na nedeľňajšie oznámenie premiéra tejto krajiny.



"Chvíľu nám to trvalo, no poslední traja boli úspešne vrátení," uviedol premiér James Marape.



Ozbrojenci minulú nedeľu (19. februára) v odľahlej a husto zalesnenej oblasti Papuy-Novej Guiney zadržali štyri osoby, ktoré tam vycestovali v rámci archeologického výskumu. Jedným z nich bol Bryce Barker, ktorý pôsobí ako profesor v oblasti antropológie na University of Southern Queensland v Austrálii.



Denník The Guardian napísal, že ďalší traja rukojemníci boli občania Papuy-Novej Guiney. Jedného z nich únoscovia prepustili minulý týždeň.



Polícia vyjednávala s únoscami, ktorí pôvodne žiadali výkupné vo výške jeden milión amerických dolárov. To v tejto tichomorskej krajine predstavuje obrovskú sumu, píše AFP. Ozbrojenci neskôr svoju požiadavku stiahli.



Marape povedal, že rukojemníci boli oslobodení počas "operácie v utajení". Vláda podľa jeho slov výkupné nezaplatila. Premiér sa poďakoval polícii, ozbrojeným zložkám a miestnym obyvateľom za ich pomoc.