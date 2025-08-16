< sekcia Zahraničie
Ozbrojenci zabili 20 civilistov na západe Nigeru
Autor TASR
Niamey 16. augusta (TASR) - Ozbrojení muži zabili 20 civilistov na západe Nigeru, kde sú aktívne džihádistické skupiny, uviedli v sobotu podľa agentúry AFP miestni obyvatelia.
Útok sa podľa citovaných osôb a správ miestnych médií odohral ešte vo štvrtok v blízkosti zlatej bane Komabangou. „Ozbrojení banditi“, ako ich označili, tam zastavili nákladné auto s civilistami, ktoré prichádzalo z mesta Méhana.
Ozbrojenci donútili všetkých cestujúcich z vozidla vystúpiť, bezdôvodne postavili 19 mužov na jednu stranu, prinútili ich si ľahnúť na zem a postrieľali ich, povedal podľa AFP jeden z miestnych s tým, že zabili aj vodiča a auto zapálili. Ženy boli podľa neho ušetrené a ďalším dvom cestujúcim sa podarilo utiecť.
Útok okrem médií spomínali aj používatelia sociálnych sietí. Spravodajský portál NigerSchoop uviedol, že ozbrojenci zabili „približne 20 ľudí“. Hassan Toro, ktorého citovala AFP, povedal, že „teroristi zmasakrovali devätnásť cestujúcich ako dobytok a nechali nažive len dve ženy“.
Na západe Nigeru napriek masívnemu nasadeniu armády pokračuje násilie pripisované džihádistom, ktorého terčom sa stávajú civilisti aj príslušníci ozbrojených síl.
Niger, Burkina Faso a Mali, na čele ktorých stoja vojenské junty a ktoré sa zjednotili v Konfederácii sahelských štátov (AES), oznámili začiatkom tohto roka vytvorenie spoločných síl s 5000 vojakmi s cieľom zakročiť proti „teroristickým skupinám“.
Trojica štátov sa v posledných rokoch vyhnala francúzske a americké vojská, ktoré bojovali po ich boku proti džihádistickým povstalcom, a priblížili sa k Rusku, napísala AFP. V Moskve vo štvrtok rokovali traja ministri obrany krajín ESA so svojím ruským náprotivkom, ktorý vyjadril „pripravenosť poskytnúť komplexnú pomoc na zabezpečenie stability v regióne“.
