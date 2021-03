Ozbrojenci zabili na juhu Sýrie najmenej 12 vojakov vládnych síl

Bejrút 16. marca (TASR) - Ozbrojenci v utorok zabili 12 sýrskych vojakov pri prepade v provincii Dará na juhu Sýrie. Podľa agentúry AFP o tom informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace v Británii.



SOHR, ktoré sa vo svojich správach zo Sýrie opiera o sieť miestnych informátorov, vo vyhlásení uviedlo, že militanti zabili "najmenej 12 príslušníkov štvrtej obrnenej divízie a spravodajských služieb (sýrskeho) režimu".



Vojaci boli na ceste do okresu Muzajríb na západe provincie, aby zatkli bývalého veliteľa opozície, keď sa dostali pod paľbu jemu verných militantov, ktorí sa snažili jeho zadržaniu zabrániť, priblížil šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.



Ozbrojenci zaútočili na dve vojenské nákladné vozidlá a dva malé autobusy prepravujúce vojakov sýrskych vládnych síl. To vyvolalo prestrelku, čo prinútilo Damask nasadiť do oblasti posilu, dodal Rahmán.



Sýrske vládne jednotky podporované Ruskom sa zmocnili provincie Dará v roku 2018 po tom, čo odtiaľ vyhnali povstalcov. Provincia Dará sa považuje za kolísku povstania proti vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktoré sa začalo v roku 2011.



Vo vojne v Sýrii, ktorá vypukla po brutálnom potlačení protivládnych protestov, zahynulo už viac ako 388.000 ľudí a v dôsledku konfliktu ušli z domovov milióny ľudí.