Ozbrojenci zabili veliteľa pakistanskej milície a ďalších päť osôb
Autor TASR
Pešávar 23. októbra (TASR) - Pri útoku neznámych ozbrojených útočníkov na vozidlo v severozápadnej pohraničnej oblasti Pakistanu zahynul vodca pakistanskej provládnej milície spolu s ďalšími piatimi osobami. Po streľbe ozbrojenci auto s telami obetí podpálili, uviedol jeden z miestnych úradníkov pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AFP, píše TASR.
„Útočníci zapálili vozidlo, aby šírili strach, a telá šiestich obetí spálili do tla,“ povedal predstaviteľ.
K útoku došlo v stredu v pakistanskej provincii Chajbar Paštúnchwá, kde od návratu Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 narastá násilie, píše AFP.
K útoku sa neprihlásila žiadna skupina, ale anonymný zdroj uviedol, že pakistanská vetva hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP) požadovala od vodcu milície - jedného z obetí - výpalné, ktoré však odmietol zaplatiť.
Pakistan dlhodobo obviňuje talibanské orgány v Afganistane, že poskytujú útočisko militantom TTP a umožňujú im z tohto územia uskutočňovať cezhraničné útoky. Kábul však tieto obvinenia odmieta.
Násilnosti medzi susednými štátmi sa zintenzívnili po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo tento mesiac, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Orgány Talibanu z týchto výbuchov obvinili susedný Pakistan.
Po výbuchoch došlo následne k sérii pohraničných stretov, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.
Prímerie, na ktorom sa obe strany dohodli počas uplynulého víkendu zostalo v platnosti aj vo štvrtok. Pakistanskí a afganskí predstavitelia sa majú už túto sobotu stretnúť v Turecku.
