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Ozbrojenci zastrelili starostu mesta na juhu Mexika
José Ángel Bravo Martínez zomrel po tom, ako naňho spustili streľbu ozbrojení muži, uviedla prokuratúra mexického štátu Oaxaca.
Autor TASR
Mexiko 13. júna (TASR) – Na juhu Mexika zabili neznámi páchatelia starostu mesta San Miguel Amatitlán, oznámili v sobotu miestne úrady. Došlo k tomu v oblasti, kde drogové kartely bojujú o kontrolu nad pašeráckymi trasami. Informovali o tom agentúry DPA a AFP, píše TASR.
José Ángel Bravo Martínez zomrel po tom, ako naňho spustili streľbu ozbrojení muži, uviedla prokuratúra mexického štátu Oaxaca. Bezpečnostné orgány podľa nej spustili pátranie po páchateľoch a vyslali do regiónu ďalšie posily.
Bravova strana PAN útok odsúdila. „Útok na život demokraticky zvoleného verejného činiteľa je priamym útokom proti mieru, inštitúciám a vôli ľudí,“ uviedla vo vyhlásení. „Nesmieme tieto udalosti považovať za normálne a dovoliť, aby strach obmedzoval politickú účasť a verejnú službu. Spravodlivosť a právny štát sa musia presadiť,“ zdôraznila.
Motívy činu zatiaľ nie sú jasné. V Mexiku sú však predstavitelia miest a obcí opakovane obeťami útokov, za ktorými často stojí organizovaný zločin, napísala DPA. V štáte Oaxaca pri Tichom oceáne, kre sú aktívne kartely Jalisco Nueva Generación a Sinaloa, zabili od roku 2006 takmer 100 starostov, doplnila AFP.
José Ángel Bravo Martínez zomrel po tom, ako naňho spustili streľbu ozbrojení muži, uviedla prokuratúra mexického štátu Oaxaca. Bezpečnostné orgány podľa nej spustili pátranie po páchateľoch a vyslali do regiónu ďalšie posily.
Bravova strana PAN útok odsúdila. „Útok na život demokraticky zvoleného verejného činiteľa je priamym útokom proti mieru, inštitúciám a vôli ľudí,“ uviedla vo vyhlásení. „Nesmieme tieto udalosti považovať za normálne a dovoliť, aby strach obmedzoval politickú účasť a verejnú službu. Spravodlivosť a právny štát sa musia presadiť,“ zdôraznila.
Motívy činu zatiaľ nie sú jasné. V Mexiku sú však predstavitelia miest a obcí opakovane obeťami útokov, za ktorými často stojí organizovaný zločin, napísala DPA. V štáte Oaxaca pri Tichom oceáne, kre sú aktívne kartely Jalisco Nueva Generación a Sinaloa, zabili od roku 2006 takmer 100 starostov, doplnila AFP.