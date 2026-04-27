Pondelok 27. apríl 2026
Ozbrojenci zaútočili na sirotinec na severe Nigérie a uniesli 23 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autor TASR
Abuja 27. apríla (TASR) - Neznámi ozbrojenci v pondelok vtrhli do detského domova v severnej časti strednej Nigérie a uniesli odtiaľ 23 žiakov. Pätnásť z nich sa už podarilo zachrániť, uviedli miestne úrady. K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

K útoku došlo v „odľahlej oblasti“ mesta Lokoja v štáte Kogi, vyplýva z vyhlásenia miestneho komisára. Dodal, že tamojšie zariadenie fungovalo nelegálne.

V stanovisku nie je uvedené koľko rokov majú unesené deti, ale pojem „žiak“ sa v Nigérii zvyčajne vzťahuje na deti v materskej alebo základnej škole vo veku do 12 rokov, píše AP.

„Pokračujú intenzívne operácie s cieľom zaistiť bezpečný návrat zostávajúcich ôsmich osôb a zadržať páchateľov,“ povedal komisár.

V regióne došlo v uplynulom období k nárastu únosov za výkupné. Analytici tvrdia, že ozbrojené gangy vnímajú školy a žiakov ako ciele, ktoré majú upútať pozornosť.

V Nigérii je zložitá bezpečnostná kríza, najmä na severe krajiny, kde už vyše desaťročie trvá povstanie.

Medzi najvýznamnejšie islamské militantné skupiny pôsobiace v regióne patrí Boko Haram a jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP). V severozápadnej časti krajiny hraničiacej s Nigerom pôsobí aj ozbrojená skupina Lakurawa napojená na IS.
