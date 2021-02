Ozbrojenci zaútočili na základňu síl OSN na Mali

Bamako 10. februára (TASR) - Približne 20 príslušníkov mierových síl OSN utrpelo v stredu zranenia pri útoku ozbrojencov v africkom štáte Mali. Oznámil to hovorca misie OSN v Mali (MINUSMA) Olivier Salgado.



Ozbrojenci zaútočili ráno na provizórnu základňu mierotvorcov pri dedine Kerena v strednej časti Mali. Vojaci sa stali terčom "priamej i nepriamej paľby", uviedol Salgado, ktorého citovala agentúra AFP.



Mali sa snaží potlačiť džihádistickú vzburu, ktorá vypukla na severe štátu v roku 2012, a to napriek prítomnosti francúzskych síl a jednotiek OSN. Konflikt sa odvtedy rozšíril do strednej časti tejto 20-miliónovej krajiny, ale aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger. Útoky džihádistických povstalcov si vyžiadali životy tisícov vojakov a civilistov.



MINUSMA má približne 13.000 členov.