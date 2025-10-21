< sekcia Zahraničie
Ozbrojenci zavraždili starostu mexického mesta Pisaflores

Autor TASR
Mexiko 21. októbra (TASR) - Neznámi ozbrojení útočníci v pondelok zastrelili starostu mesta Pisaflores v strednej časti Mexika, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Strelci niekoľkokrát postrelili starostu Miguela Bahena na ulici a z miesta činu následne ušli, uviedla tamojšia polícia. Bezpečnostné zložky dodali, že na tele obete bolo najmenej päť strelných rán.
Bahenova Strana zelených vo svojom vyhlásení vyjadrila „hlboké zdesenie“ nad jeho „zbabelou vraždou“ a vyzvala úrady, aby útočníkov zadržali.
V Mexiku, ktoré už takmer dve desaťročia sužuje násilie súvisiace s drogami, bolo v posledných rokoch zavraždených mnoho miestnych politikov.
V júni ozbrojenci vtrhli do kancelárie starostky v južnom Mexiku a zabili ju aj jedného zo zamestnancov. Nasledujúci deň bola na západe krajiny zavraždená ďalšia starostka spolu so svojím manželom.
V máji boli v hlavnom meste zastrelení dvaja blízki spolupracovníci starostu hlavného mesta Mexika. Orgány odvtedy zatkli najmenej 13 podozrivých v tejto veci.
