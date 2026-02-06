< sekcia Zahraničie
Ozbrojené gangy zničili zdravotnícke centrum v Južnom Sudáne
V posledných týždňoch došlo k nárastu násilia medzi stúpencami prezidenta Salvu Kiira a jeho dlhoročného rivala Rieka Machara.
Autor TASR
Juba 6. februára (TASR) - Ozbrojené gangy vo východnom štáte Jonglei v Južnom Sudáne vo štvrtok podpálili a vyrabovali pobočku britskej charitatívnej organizácie Save the Children a zničili jej zdravotnícke stredisko. Informovali o tom predstavitelia organizácie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
V posledných týždňoch došlo k nárastu násilia medzi stúpencami prezidenta Salvu Kiira a jeho dlhoročného rivala Rieka Machara – najmä v štáte Jonglei, kde muselo podľa utorkovej správy OSN svoje domovy opustiť najmenej 280.000 ľudí.
Organizácia Save the Children uviedla, že útok na stredisko základnej zdravotnej starostlivosti v meste Walgak odrezal stovky rodín od základných služieb. Potvrdila, že pri incidente neutrpel zranenia žiaden z jej zamestnancov. Dodala však, že pozastavuje činnosť v tejto oblasti.
„Keď sú napádané humanitárne zariadenia, dôsledky znášajú civilisti, najmä deti. Takéto konanie je neprijateľné a musí sa skončiť,“ uviedol vo vyhlásení o útoku riaditeľ organizácie v Južnom Sudáne Chris Nyamandi.
Aj humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v stredu oznámila, že jej nemocnicu v meste Lankien v utorok zasiahol letecký útok, ktorý zničil jej hlavný sklad, zapríčinil stratu dôležitých zásob a spôsobil ľahké zranenia niektorým pracovníkom. V ten istý deň bolo podľa tejto mimovládnej organizácie neznámymi útočníkmi vyrabované ďalšie jej zdravotnícke zariadenie v oblasti Pieri, ktorá sa takisto nachádza v Jonglei.
Svetový potravinový program tiež v stredu pozastavil svoje operácie v severnej časti Južného Sudánu po tom, ako ozbrojenci napadli a vyrabovali jeho konvoj, ktorý prevážal až 1500 ton humanitárnej pomoci.
Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011. Krátko nato ho päť rokov sužovala občianska vojna, ktorá zapríčinila vysídlenie viac ako dvoch miliónov ľudí. Okrem toho sú v Južnom Sudáne státisíce utečencov zo susedného vojnou zmietaného Sudánu. Krajinu sužuje chudoba a masívna korupcia, píše AFP.
