Ozbrojené krídlo Hamasu sa hlási k zodpovednosti za útok v Jeruzaleme

Na snímke príslušníci izraelských bezpečnostných síl a záchranári Zaka vynášajú telo z miesta streľby na križovatke Ramot pri vjazde do Jeruzalema v pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvaja Palestínčania v pondelok spustili paľbu na autobusovej zastávke.

Autor TASR
Gaza 9. septembra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas sa v utorok prihlásilo k zodpovednosti za pondelkový útok v Jeruzaleme, pri ktorom zahynulo šesť ľudí. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma preberajú zodpovednosť za strelecký útok, ktorý sa odohral včera ráno... pri križovatke osady Ramot, ktorá leží na území nášho milovaného Jeruzalema,“ uviedli militanti v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.

Dvaja Palestínčania v pondelok spustili paľbu na autobusovej zastávke. Na streľbu okamžite reagovali príslušník bezpečnostných zložiek a jeden z civilistov, ktorí útočníkov „neutralizovali“. Incident odsúdili viaceré krajiny, Organizácia Spojených národov aj Európska únia.

Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli. Okrem útokov palestínskych radikálov vzrástol aj počet násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu.
