Ozbrojené krídlo Hamasu v súčasnosti odmieta požiadavky na odzbrojenie
Otázka odzbrojenia Hamasu je hlavnou prekážkou implementácie mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý navrhol americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Gaza 6. apríla (TASR) — Brigády Izzadína Kasáma, ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas, v súčasnosti odmieta výzvy na svoje odzbrojenie. Takáto požiadavka nie je ničím iným, ako otvoreným pokusom o pokračovanie genocídy proti palestínskemu ľudu a niečo také nie je možné za žiadnych okolností akceptovať. V nedeľu to povedal hovorca brigád abú Ubajda, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Otázka odzbrojenia Hamasu je hlavnou prekážkou implementácie mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý navrhol americký prezident Donald Trump. Jeho cieľom je upevniť prímerie, ktoré vlani v októbri ukončilo dva roky bojov medzi Hamasom a izraelskou armádou.
Nemenované zdroje minulý týždeň pre agentúru Reuters uviedli, že Hamas informoval mediátorov, že nebude diskutovať o odzbrojení, pokiaľ nebudú existovať záruky úplného stiahnutia izraelských jednotiek z Pásma Gazy.
Bezprostredne nebolo jasné, či tieto vyhlásenia predstavujú formálne odmietnutie amerického plánu. Odkedy prímerie nadobudlo platnosť, Hamas a Izrael sa opakovane navzájom obviňujú z porušovania jeho podmienok.
Abú Ubajda vyzval mediátorov na vyvinutie tlaku na Izrael, aby splnil svoje záväzky vyplývajúce z prvej fázy Trumpovho plánu, inak nebude možné diskutovať o druhej fáze.
„Nepriateľ je ten, kto podkopáva dohodu,“ povedal abú Ubajda.
Izraelskí predstavitelia sa k jeho vyjadreniam bezprostredne nevyjadrili.
Otázka odzbrojenia Hamasu je hlavnou prekážkou implementácie mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý navrhol americký prezident Donald Trump. Jeho cieľom je upevniť prímerie, ktoré vlani v októbri ukončilo dva roky bojov medzi Hamasom a izraelskou armádou.
Nemenované zdroje minulý týždeň pre agentúru Reuters uviedli, že Hamas informoval mediátorov, že nebude diskutovať o odzbrojení, pokiaľ nebudú existovať záruky úplného stiahnutia izraelských jednotiek z Pásma Gazy.
Bezprostredne nebolo jasné, či tieto vyhlásenia predstavujú formálne odmietnutie amerického plánu. Odkedy prímerie nadobudlo platnosť, Hamas a Izrael sa opakovane navzájom obviňujú z porušovania jeho podmienok.
Abú Ubajda vyzval mediátorov na vyvinutie tlaku na Izrael, aby splnil svoje záväzky vyplývajúce z prvej fázy Trumpovho plánu, inak nebude možné diskutovať o druhej fáze.
„Nepriateľ je ten, kto podkopáva dohodu,“ povedal abú Ubajda.
Izraelskí predstavitelia sa k jeho vyjadreniam bezprostredne nevyjadrili.