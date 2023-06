Ozbrojené potýčky v Predjordánsku si vyžiadali šesť obetí

Jeruzalem 20. júna (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v pondelok večer počas zásahu v Predjordánsku smrteľne postrelili ďalšieho Palestínčana. Informovala v utorok agentúra AFP.



Podľa izraelských vojenských zdrojov 21-ročný Palestínčan pred streľbou ohrozoval izraelských vojakov hliadkujúcich pozdĺž rýchlostnej cesty neďaleko mesta Betlehem hádzaním zápalných fliaš. Izraelskí vojaci reagovali streľbou ostrými nábojmi.



Palestínska agentúra WAFA informovala, že mladík prišiel o život počas ozbrojených potýčok s izraelskými vojakmi.



Situácia v Predjordánsku bola v pondelok mimoriadne výbušná: izraelská armáda totiž už v skorých ranných hodinách vtrhla do utečeneckého tábora Džanín, aby tam zatkla dvoch hľadaných militantov, pričom však narazila na zúrivý odpor.



Palestínski ozbrojenci tvrdili, že zaútočili na izraelské obrnené vozidlá rozličnými výbušnými zariadeniami, pričom niekoľko z nich znefunkčnili. Posádky viacerých z nich sa pre následnú prestrelku nemohli dostať do bezpečia. Izraelská armáda im preto na pomoc vyslala bojové vrtuľníky.



Išlo o prvé takéto použitie vrtuľníka na okupovanom Západnom brehu od druhého palestínskeho povstania - intifády - pred približne 20 rokmi, informovali izraelské médiá. Vysoko militarizovaný utečenecký tábor Džanín bol v tom čase svedkom najväčších bojov.



Denník The Times of Israel (TOI) doplnil, že miestna bunka palestínskeho Islamského džihádu uviedla, že jej bojovníci spustili paľbu na jeden z izraelských bojových vrtuľníkov, ktorý vypálil rakety na palestínskych ozbrojencov v snahe "vyčistiť oblasť". Ostatné izraelské bezpečnostné sily pracovali na vyslobodení uviaznutých vozidiel.



Izraelská armáda potvrdila, že palestínska streľba spôsobila menšie poškodenie chvostového rotora vrtuľníka.



Intenzívne ozbrojené potýčky v Džaníne trvali podľa palestínskej strany približne desať hodín. Smrteľne postrelených bolo šesť Palestínčanov a osem izraelských vojakov bolo zranených.



V pondelok večer boli ďalší dvaja izraelskí vojaci zranení pri údajnom útoku autom, ku ktorému došlo západne od Džanínu. Dvaja Palestínčania podozriví z tohto útoku boli postrelení.



Medzi palestínskymi obeťami pondelkových potýčok v Predjordánsku sú aj najmenej traja radikáli z Islamského džihádu, doplnil TOI.



Pri zrážkach v Džaníne bolo v pondelok zranených takmer 100 ľudí, z toho 22 je vo vážnom a kritickom stave, napísal v utorok denník The Times of Israel, pričom sa odvolal na palestínske zdroje.



Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi sa za posledný rok zvýšilo, pričom armáda takmer každý deň podniká razie na západnom brehu Jordánu. Tieto akcie súvisia so sériou palestínskych útokov.



Od začiatku roka pri palestínskych útokoch v Izraeli a na Západnom brehu zahynulo 20 ľudí a niekoľko ďalších bolo vážne zranených.



Podľa bilancie denníka TOI bolo v tomto období na Západnom brehu zabitých 124 Palestínčanov, väčšina z nich počas zrážok s bezpečnostnými zložkami. Niektorí z nich však boli nezúčastnení civilisti, ďalší boli zabití za nejasných okolností.