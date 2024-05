Ozbrojené sily v Kongu zmarili pokus o štátny prevrat

Kinshasa 19. mája (TASR) - Ozbrojené sily Konžskej demokratickej republiky (KDR) v nedeľu ráno zmarili v hlavnom meste Kinshasa pokus o štátny prevrat, vyhlásil hovorca armády KDR. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.



Predtým sa objavili informácie, že pri útoku na dom poslanca tamojšieho parlamentu Vitala Kamerheho boli zabití dvaja ochrankári a jeden útočník. Informoval o tom na sociálnej sieti X hovorca poslanca a dodal, že Kamerhe je spolu s rodinou v poriadku. Práve spomínaný poslanec by mal byť vymenovaný za predsedu parlamentu.



Hovorca armády KDR dodal, že pokus o prevrat bol potlačený v zárodku a situácia je v súčasnosti pod kontrolou. Ďalej informoval, že o prevrat sa pokúsili tamojší i zahraniční bojovníci. Podľa jeho slov boli ozbrojenci "odstavení z akcie" vrátane ich vodcu. Nespresnil však, či ich zadržali, alebo zabili.



Veľvyslanectvo Spojených štátov vydalo v nedeľu bezpečnostné upozornenie, v ktorom varovalo pred pokračujúcou aktivitou bezpečnostných zložiek KDR a správami o streľbe v tamojšej oblasti.



K pokusu o prevrat tak došlo uprostred krízy, ktorá zasiahla vládnucu stranu prezidenta Felixa Tshisekediho v súvislosti s voľbami do vedenia parlamentu. Konať sa mali v sobotu, no boli odložené.