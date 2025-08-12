< sekcia Zahraničie
Ozbrojené zložky KDR obvinili hnutie M23 z početných útokov
M23 a KDR v júli podpísali v Katare deklaráciu princípov, ktorá zahŕňa záväzok k trvalému prímeriu. Udialo sa tak po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou koncom júna.
Autor TASR
Kinshasa 12. augusta (TASR) - Armáda Konžskej demokratickej republiky (KDR) v utorok obvinila povstalcov z Hnutia 23. marca (M23) podporovaných susednou Rwandou z viacerých útokov na jej pozície na východe krajiny. Miestne zdroje agentúru AFP o vypuknutí nových bojov informovali ešte v pondelok, píše TASR.
„Takmer denné“ útoky predstavujú úmyselné a zjavné porušenie mierovej dohody podpísanej v júni vo Washingtone medzi KDR a Rwandou, uviedol hovorca konžskej armády. Tá je podľa vyhlásenia pripravená reagovať „na všetky provokácie tejto koalície, ktorá je zvyknutá porušovať dohody“.
M23 a KDR v júli podpísali v Katare deklaráciu princípov, ktorá zahŕňa záväzok k trvalému prímeriu. Udialo sa tak po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou koncom júna.
Napriek týmto záväzkom však v piatok vypukli boje medzi povstalcami z M23 a miestnymi skupinami napojenými na konžskú vládu. Ozbrojené zrážky začali v okolí mesta Mulamba v provincii Južné Kivu a v priebehu víkendu sa zintenzívnili. Boje naďalej prebiehali aj v pondelok a podľa zdrojov AFP pri nich boli použité aj ťažké zbrane.
Hovorca M23 Lawrence Kanyuka v pondelkovom vyhlásení obvinil vládu KDR z vedenia „útočných vojenských manévrov s cieľom rozsiahleho konfliktu“.
Desaťročia trvajúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z hnutia M23 - ktoré podľa expertov USA a OSN vojensky podporovala Rwanda, čo však Kigali popieralo - zmocnili mesta Goma a následne vo februári mesta Bukavu. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete, z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.
„Takmer denné“ útoky predstavujú úmyselné a zjavné porušenie mierovej dohody podpísanej v júni vo Washingtone medzi KDR a Rwandou, uviedol hovorca konžskej armády. Tá je podľa vyhlásenia pripravená reagovať „na všetky provokácie tejto koalície, ktorá je zvyknutá porušovať dohody“.
M23 a KDR v júli podpísali v Katare deklaráciu princípov, ktorá zahŕňa záväzok k trvalému prímeriu. Udialo sa tak po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou koncom júna.
Napriek týmto záväzkom však v piatok vypukli boje medzi povstalcami z M23 a miestnymi skupinami napojenými na konžskú vládu. Ozbrojené zrážky začali v okolí mesta Mulamba v provincii Južné Kivu a v priebehu víkendu sa zintenzívnili. Boje naďalej prebiehali aj v pondelok a podľa zdrojov AFP pri nich boli použité aj ťažké zbrane.
Hovorca M23 Lawrence Kanyuka v pondelkovom vyhlásení obvinil vládu KDR z vedenia „útočných vojenských manévrov s cieľom rozsiahleho konfliktu“.
Desaťročia trvajúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z hnutia M23 - ktoré podľa expertov USA a OSN vojensky podporovala Rwanda, čo však Kigali popieralo - zmocnili mesta Goma a následne vo februári mesta Bukavu. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete, z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.