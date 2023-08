Ozbrojení lupiči v Paríži vykradli luxusný obchod s hodinkami

Paríž 2. augusta (TASR) - Ozbrojení lupiči vykradli obchod s luxusnými švajčiarskymi hodinkami v parížskej štvrti Place Vendôme. Odniesli si lup v hodnote až 15 miliónov eur. V stredu o tom informovala parížska prokuratúra. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Incident sa odohral ešte v utorok na ulici Rue de la Paix v luxusnej štvrti Place Vendôme, kde sa nachádza viacero butikov známych módnych značiek. Ozbrojení lupiči vtrhli do obchodu výrobcu švajčiarskych hodiniek a šperkov Piaget. Odniesli si so sebou tovar v odhadovanej hodnote 10–15 miliónov eur, uviedla prokuratúra.



Miestna polícia oznámila, že pri lúpeži nikto neutrpel zranenia. Zdroj z okolia polície zároveň uviedol, že úrady v rámci vyšetrovania hľadajú troch podozrivých.



The Guardian pripomína, že parížska štvrť Place Vendôme sa v uplynulých mesiacoch opakovane stala dejiskom ozbrojených lúpeží v obchodoch luxusných značiek. V máji lupiči vykradli butik značky Chanel a z miesta činu ušli na motorkách. Terčmi krádeží sa stali aj obchody Bulgari či Chaumet.