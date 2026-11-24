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Ozbrojení muži prepadli supermarket v Kolumbii
Incident sa odohral v obchodnom centre Paseo de La Castellana v rušnej obchodnej štvrti Cartageny.
Autor TASR
Bogota 24. novembra (TASR) - Maskovaní ozbrojení muži v utorok ráno prepadli supermarket siete Éxito v kolumbijskom meste Cartagena. Pokus o lúpež sa zmenil na rukojemnícku drámu, keď útočníci po príchode polície zadržali niekoľko zákazníkov a zamestnancov obchodu. Orgány nasadili posily a nechali dočasne pozastaviť aj prílety na miestne letisko, informovali miestne médiá, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.
Incident sa odohral v obchodnom centre Paseo de La Castellana v rušnej obchodnej štvrti Cartageny. Podľa prvotných informácií sa podozriví po príchode policajtov ocitli v predajni v pasci a v obave zo zatknutia vzali prítomných ľudí ako rukojemníkov.
Polícia však zatiaľ nepotvrdila presný počet rukojemníkov ani všetky okolnosti ich zadržiavania. Je medzi nimi údajne aj maloletá osoba.
Do zásahu sa podľa miestnych médií spočiatku zapojilo najmenej 50 policajtov. Tí supermarket obkľúčili a uzavreli jeho okolie, aby zabránili úteku podozrivých. Na miesto prišiel tiež veliteľ metropolitnej polície a špeciálne jednotky začali s ozbrojenými mužmi vyjednávať o prepustení rukojemníkov.
Úrady zatiaľ potvrdili prepustenie jedného z nich. Rokovania o oslobodení ostatných pokračujú.
Incident sa odohral v obchodnom centre Paseo de La Castellana v rušnej obchodnej štvrti Cartageny. Podľa prvotných informácií sa podozriví po príchode policajtov ocitli v predajni v pasci a v obave zo zatknutia vzali prítomných ľudí ako rukojemníkov.
Polícia však zatiaľ nepotvrdila presný počet rukojemníkov ani všetky okolnosti ich zadržiavania. Je medzi nimi údajne aj maloletá osoba.
Do zásahu sa podľa miestnych médií spočiatku zapojilo najmenej 50 policajtov. Tí supermarket obkľúčili a uzavreli jeho okolie, aby zabránili úteku podozrivých. Na miesto prišiel tiež veliteľ metropolitnej polície a špeciálne jednotky začali s ozbrojenými mužmi vyjednávať o prepustení rukojemníkov.
Úrady zatiaľ potvrdili prepustenie jedného z nich. Rokovania o oslobodení ostatných pokračujú.