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Ozbrojení muži v Kolumbii vzali za rukojemníkov 30 ľudí
Útočníci podľa miestnych médií žiadajú takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla, ktoré leží približne 130 kilometrov od Cartageny.
Autor TASR
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Bogota 24. novembra (TASR) - Maskovaní ozbrojení muži, ktorí v utorok ráno miestneho času prepadli supermarket siete Éxito v kolumbijskom meste Cartagena, zadržiavajú 25 rukojemníkov. Informoval o tom prezident Abelardo de la Espriella. Spresnil, že útočníci medzičasom prepustili prvú skupinu piatich rukojemníkov, ktorú tvorili staršie ženy. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Útočníci podľa miestnych médií žiadajú takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla, ktoré leží približne 130 kilometrov od Cartageny.
Prezident de la Espriella uviedol, že incident sa začal pokusom skupiny ozbrojencov zmocniť sa obrneného vozidla, ktoré prevážalo hotovosť z obchodného centra v cartagenskej štvrti La Castellana. Pracovníci obsluhujúci bezpečnostné kamery upozornili políciu na podozrivé dianie prostredníctvom tiesňového tlačidla. Útočníci následne „nemali inú možnosť, než sa ukryť v jednej z predajní“, uviedol prezident.
Dodal, že ozbrojenci „uniesli 30 ľudí, z ktorých päť už prepustili. Išlo o staršie ženy“.
Do zásahu proti útočníkom podľa prezidenta nasadili všetky dostupné zložky bezpečnostných síl vrátane špeciálnych jednotiek. Policajní ostreľovači sa rozmiestnili na strechách okolitých budov.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú ľudí, zrejme rukojemníkov, zoradených a kľačiacich pri oknách. V budove sa pohybovali aj ozbrojení útočníci. Tieto zábery sa však nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.
Letisko Rafaela Núñeza v Cartagene nakrátko pozastavilo pristávanie lietadiel, lebo ozbrojené zložky v súvislosti s incidentom využívali jednu z pristávacích dráh. Prílety obnovili približne po 45 minútach.
K incidentu v Cartagene došlo v čase, keď sa Kolumbia ešte len spamätáva z bombového útoku na auto, ku ktorému došlo v pondelok večer v meste Villavicencio v strednej časti krajiny. Zahynulo pri ňom niekoľko ľudí.
Bývalý kolumbijský prezident Gustavo Petro v príspevku na sociálnej sieti X obvinil svojho nástupcu Abelarda de la Espriellu z politiky, ktorá - podľa neho - prispela k nárastu násilia. Tvrdí, že to súvisí s ochudobňovaním obyvateľstva a úpadkom cestovného ruchu, ktorý podľa neho spôsobilo násilie zo strany štátu.
Cartagena, najmä jej historické centrum obohnané hradbami z koloniálneho obdobia, patrí medzi obľúbené turistické destinácie Kolumbijčanov aj zahraničných návštevníkov.
Útočníci podľa miestnych médií žiadajú takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla, ktoré leží približne 130 kilometrov od Cartageny.
Prezident de la Espriella uviedol, že incident sa začal pokusom skupiny ozbrojencov zmocniť sa obrneného vozidla, ktoré prevážalo hotovosť z obchodného centra v cartagenskej štvrti La Castellana. Pracovníci obsluhujúci bezpečnostné kamery upozornili políciu na podozrivé dianie prostredníctvom tiesňového tlačidla. Útočníci následne „nemali inú možnosť, než sa ukryť v jednej z predajní“, uviedol prezident.
Dodal, že ozbrojenci „uniesli 30 ľudí, z ktorých päť už prepustili. Išlo o staršie ženy“.
Do zásahu proti útočníkom podľa prezidenta nasadili všetky dostupné zložky bezpečnostných síl vrátane špeciálnych jednotiek. Policajní ostreľovači sa rozmiestnili na strechách okolitých budov.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú ľudí, zrejme rukojemníkov, zoradených a kľačiacich pri oknách. V budove sa pohybovali aj ozbrojení útočníci. Tieto zábery sa však nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.
Letisko Rafaela Núñeza v Cartagene nakrátko pozastavilo pristávanie lietadiel, lebo ozbrojené zložky v súvislosti s incidentom využívali jednu z pristávacích dráh. Prílety obnovili približne po 45 minútach.
K incidentu v Cartagene došlo v čase, keď sa Kolumbia ešte len spamätáva z bombového útoku na auto, ku ktorému došlo v pondelok večer v meste Villavicencio v strednej časti krajiny. Zahynulo pri ňom niekoľko ľudí.
Bývalý kolumbijský prezident Gustavo Petro v príspevku na sociálnej sieti X obvinil svojho nástupcu Abelarda de la Espriellu z politiky, ktorá - podľa neho - prispela k nárastu násilia. Tvrdí, že to súvisí s ochudobňovaním obyvateľstva a úpadkom cestovného ruchu, ktorý podľa neho spôsobilo násilie zo strany štátu.
Cartagena, najmä jej historické centrum obohnané hradbami z koloniálneho obdobia, patrí medzi obľúbené turistické destinácie Kolumbijčanov aj zahraničných návštevníkov.