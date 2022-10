Ozbrojený muž sa pokúsil vniknúť na iránske veľvyslanectvo v Kodani

Kodaň 8. októbra (TASR) - Dánska polícia v piatok zatkla muža iránskeho pôvodu, ktorý sa vyzbrojený nožom pokúsil vniknúť do budovy iránskeho veľvyslanectva v Kodani. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Páchateľa spacifikoval zamestnanec veľvyslanectva v jeho areáli ešte predtým, než sa mu podarilo vniknúť do budovy. Polícia dodala, že muža v sobotu predvedú pred sudcu, ktorý rozhodne, či zostane vo vyšetrovacej väzbe.



Iránec je obvinený z vandalizmu, násilia a priestupku voči osobe chránenej diplomatickým štatútom.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo postup dánskych úradov. Podľa jeho vyhlásenia je "poľutovaniahodné, že k takémuto útoku na veľvyslankyňu, ktorá je chránená diplomatickou imunitou, došlo v srdci Európy, a polícia nebola na mieste včas".



Dánska polícia uviedla, že "v súvislosti s iránskym veľvyslanectvom a jeho zamestnancami prijala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia".



V Iráne sa už tri týždne konajú protesty a demonštrácie, ktoré vypukli po smrti mladej Kurdky Mahse Amíníovej. Tá zomrela po tom, čo ju mravnostná polícia zatkla za nesprávne nasadený hidžáb a umiestnila do cely predbežného zadržania.