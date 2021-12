Ozbrojený muž vo Veľkej Británii prenikol do areálu Windsorského zámku

Londýn 25. decembra (TASR) - Britská polícia zatkla v sobotu ráno v areáli Windsorského zámku, ktorý je jednou z oficiálnych rezidencií kráľovskej rodiny, 19-ročného ozbrojeného muža zo Southamptonu. Informovali o tom britské médiá s odvolaním sa na políciu v regióne Thames Valley.



K incidentu došlo o 08.30 h miestneho času (09.30 h SEČ). Mladík bol zadržaný takmer okamžite pre podozrenie z narušenia alebo vniknutia do stráženého objektu a držby útočnej zbrane. "Momentálne zostáva vo väzbe," uviedla Rebecca Mearsová z miestnej polície.



Muž sa podľa nej nedostal do vnútra zámku ani sa nestretol s nijakým členom kráľovskej rodiny.



Akú zbraň mal zadržaný mladík so sebou polícia nešpecifikovala. Podľa informácií televízie Sky News však nešlo o strelnú zbraň.



Kráľovná Alžbeta II. trávi tohtoročné vianočné sviatky z dôvodu pokračujúcej koronavírusovej pandémie vo Windsore a nie ako býva tradíciou vo vidieckom sídle Sandringham House vo východnom Anglicku.



Najvážnejšia udalosť tohto druhu sa stala 9. Júla 1982, keď sa vtedy nezamestnanému otcovi štyroch detí Michaelovi Faganovi podarilo na druhý pokus preniknúť do Buckinghamského paláca v Londýne a dostal sa až do kráľovninej spálne. V tom čase išlo iba o priestupok a Fagana po krátkom pobyte v psychiatrickej liečebni prepustili.