Utorok 19. máj 2026
Ozbrojený muž zabil počas bezhlavej streľby osem ľudí

Muž strieľal na autobusovej stanici na náhodných okoloidúcich.

Autor TASR
Káhira 19. mája (TASR) - Ozbrojený muž strieľal na autobusovej stanici v egyptskom meste Abnúb na náhodných okoloidúcich. Do zneškodnenia políciou pripravil o život osem ľudí. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.

Pri incidente v meste Abnúb v provincii Asjút, približne 300 kilometrov južne od hlavného mesta Káhira, utrpelo podľa egyptského ministerstva vnútra zranenia ďalších päť osôb.

Na základe dostupných informácií k smrtiacemu incidentu došlo v pondelok večer miestneho času, keď útočník na miestnej autobusovej stanici spustil bezhlavú streľbu na okoloidúcich. Bezpečnostné zložky ho následne vypátrali na poľnohospodárskom pozemku, kde bol páchateľ zabitý pri prestrelke s políciou.

Podľa ministerstva a prvých výsledkov vyšetrovania útočník dlhodobo trpel psychickými problémami a liečil sa v psychiatrickej liečebni v Káhire.
