Ozbrojený muž zajal v banke 12 rukojemníkov

Na videosnímke príslušníci špeciálnej jednotky gruzínskej polície sa pripravujú na útok v budove banky, v ktorej ozbrojený muž drží 12 ľudí ako rukojemníkov v gruzínskom meste Kutaisi 20. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Tbilisi 20. septembra (TASR) - Ozbrojený muž zajal v utorok v banke v druhom najväčšom gruzínskom meste Kutaisi 12 rukojemníkov, pričom požaduje veľkú sumu peňazí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na gruzínske ministerstvo vnútra.Muž sa zabarikádoval v pobočke Bank of Georgia v Kutaisi, ktoré má približne 150.000 obyvateľov.dodalo ministerstvo vo vyhlásení pre médiá.Do banky bola vyslaná polícia, aby krízovú situáciu vyriešila. Začalo sa aj vyšetrovaniespresnil rezort vnútra.Nezávislá televízna stanica Mtavari odvysielala video zhotovené mobilom, ktoré nakrútil jeden z rukojemníkov - podľa neho zachytáva dve výbušné zariadenia vo vstupných dverách.povedal rukojemník.Ďalšie video zachytáva údajného páchateľa - zamaskovaného muža vo vojenskej uniforme -, a vnútrajšok banky.Počuť aj hovoriť rukojemníčku:V októbri 2020 muž ozbrojený strelnou zbraňou zajal 43 ľudí v pobočke Bank of Georgia v meste Zugdidi ležiacom na západe Gruzínska. Všetkých rukojemníkov nakoniec prepustil, no ušiel s nešpecifikovanou sumou v hotovosti a doteraz sa ho nepodarilo zadržať.