Muž zastrelil v Kanade policajta, následne zabil aj ďalšiu osobu

Toronto 13. septembra (TASR) - Ozbrojený muž zastrelil v pondelok západne od kanadského mesta Toronto dopravného policajta, pričom smrteľné zranenia spôsobil aj ďalšej osobe. Okrem toho zranil troch ľudí a napokon zasahujúci policajti usmrtili aj jeho samotného. TASR správu prebrala z agentúry AP.



Príslušník polície Andrew Hong (48) sa zúčastňoval na výcvikových cvičeniach a páchateľ ho o život pripravil počas obednej prestávky v meste Mississauga v provincii Ontário. Zároveň vážne zranil jednu osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice, priblížil šéf polície v okrese Peel Nishan Duraiappa.



Dodal, že podozrivý muž z miesta činu utiekol v ukradnutom čiernom džípe a polícia následne dostala hlásenie o streľbe z neďalekého mesta Milton, ktorá viedla k jednej obeti a dvom zraneným. Podozrivý následne znova utiekol a zomrel po zásahu polície na cintoríne v meste Hamilton.



"Som zdesený z dnešného nezmyselného násilia," napísal na Twitteri premiér provincie Ontário Doug Ford. Starosta Toronta John Tory vo vyhlásení uviedol, že "dnes si smutne pripomíname nebezpečenstvo, akému naši policajti každodenne čelia, keď sa starajú o to, aby sme my všetci boli v bezpečí".



Agentúra AFP píše, že v Kanade za posledné roky došlo k viacerým masovým násilnostiam. Začiatkom septembra si séria útokov nožom v odľahlej domorodej komunite v provincii Saskatchewan vyžiadala desať mŕtvych a 18 zranených. V apríli 2020 zabil v provincii Nové Škótsko strelec prezlečený za policajta 22 ľudí vrátane policajta. Ďalší strelec v januári 2017 usmrtil v mešite v meste Quebec šiestich veriacich.