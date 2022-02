Ozbrojený muž žiadal za rukojemníkov 200 miliónov eur v kryptomene

Príslušníci policajnej špeciálnej jednotky a záchranári majú v opatere zranených rukojmníkov, ktorí nastupujú do sanitky v centre holandského Amsterdamu v utorok 22. februára 2022. Foto: TASR/AP

Policajné autá hliadkujú v Amsterdame v utorok 22.februára 2022. Foto: TASR/AP

Amsterdam 23. februára (TASR) - Muž, ktorý v utorok podvečer zadržiaval niekoľko ľudí ako rukojemníkov v predajni firmy Apple v centre holandského Amsterdamu, požadoval kryptomenu v hodnote 200 miliónov eur predtým, ako ho špeciálna jednotka zadržala. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu.Ozbrojenec, identifikovaný len ako 27-ročný muž z Amsterdamu, vstúpil v utorok neskoro popoludní do obchodu Apple Store v rušnej štvrti Leidseplein so strelnou zbraňou.Útočník v maskáčových nohaviciach zadržiaval ako rukojemníka jedného muža, podľa správ 44-ročného britského občana, zatiaľ čo ďalší sa tam skrývali. Pôvodne panovali obavy, že podozrivý zadržiava niekoľko ľudí ako rukojemníkov, ale muž údajne nevedel, že v budove sa skrývajú aj ďalšie osoby.Policajný veliteľ Frank Paauw na tlačovej konferencii uviedol, že podozrivý, ktorého napokon zadržala polícia, požadoval kryptomenu v hodnote 200 miliónov eur.Rukojemnícka dráma sa napokon skončila po piatich hodinách okolo 22.30 h, keď rukojemník požiadal o vodu. Vyšiel z budovy a potom sa rozbehol, no ozbrojenec ho začal prenasledovať.Policajti v aute do muža narazili, keď vybehol z predajne. Bezpečnostné zložky ho následne prostredníctvom robota skontrolovali, či nemá pri sebe výbušniny. Následne polícia dodala, že muž nemal pri sebe výbušniny a že sa oňho stará zdravotnícky personál.Paauw pochválil rukojemníka za jeho statočnosť. Celkovo z budovy evakuovali zhruba 70 ľudí a okolie obchodu bolo ohradené páskou.Podľa Paauwapodozrivého previezli do nemocnice s tým, že vyšetrovanie incidentu pokračuje.Polícia dostala najprv okolo 17.40 h hlásenie o údajnej ozbrojenej lúpeži v predajni na námestí Leidseplein. Zábery naznačovali, že muž mohol mať na sebe vestu s výbušninou. Do akcie bolo nasadených niekoľko špeciálnych policajných jednotiek.Námestie Leidseplein je obľúbeným miestom turistov a je známe rušnými barmi a kaviarňami. Oblasť bola uzavretá a reštaurácie, bary a divadlá boli po zajatí rukojemníkov zatvorené.