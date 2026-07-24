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Özel vystúpil z CHP a podpísal dokumenty o založení novej strany

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Na snímke líder Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ozgur Özel. Foto: TASR/AP

Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, zrušil v máji súd v Ankare.

Autor TASR
Ankara 24. júla (TASR) - Súdom odvolaný predseda tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel vystúpil v piatok zo strany a podpísal dokumenty o založení novej. Volať by sa mala Yeni Parti (Nová strana), píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Özel vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X podpísal svoju rezignáciu, ako aj dokumenty o založení novej strany. Opozičný politik tvrdí, že z Republikánskej ľudovej strany odchádza spoločne s ním ďalších 91 poslancov.

Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, zrušil v máji súd v Ankare. Svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov. Zároveň do čela CHP vrátil jej bývalého predsedu Kemala Kiličdarogla, ktorý je však v strane nepopulárny.

Odchod z Republikánskej ľudovej strany avizoval Özel už v utorok. „Dnes sme na pokraji smutnej rozlúčky, ktorá sa stala nevyhnutnou a ktorej čas nadišiel. Chceli by sme sa však s našimi ľuďmi podeliť o nádej na nový začiatok,“ povedal v parlamente poslancom CHP.

Turecko je podľa opozičného politika na „historickej križovatke“. „Po dokončení potrebných postupov sa nová strana, ktorú sa chystáme založiť, stane s veľkým náskokom hlavnou opozičnou silou vo Veľkom národnom zhromaždení,“ dodal.
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