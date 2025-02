Özil sa stal členom predstavenstva Erdoganovej politickej strany AKP

Istanbul 23. februára (TASR) - Niekdajší nemecký futbalový reprezentant Mesut Özil sa stal členom predstavenstva tureckej politickej strany AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Majstra sveta z roku 2014 vymenovali do predstavenstva počas zjazdu islamsko-konzervatívnej strany v Ankare spolu s ďalšími 38 novými členmi.



V praxi však má predstavenstvo iba veľmi obmedzené právomoci. Ústavná zmena z roku 2017 nahradila parlamentný systém v Turecku prezidentským. Odvtedy môže Erdogan vládnuť prakticky bez obmedzení.



Reprezentačnú kariéru 36-ročného stredopoliara v roku 2018 fakticky ukončila jeho fotografia s Erdoganom. V Nemecku to vyvolalo značnú kritiku a polemiky o Özilovej lojalite. Vlani v lete sedel na olympijskom štadióne v Berlíne za tureckým prezidentom počas zápasu Turecka a Holandska na ME 2024. Správu priniesla agentúra DPA.