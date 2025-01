Oznámenie o žiakovi so zbraňou v Prahe vyšetrujú ako poplašnú správu

Praha 21. januára (TASR) - V prípade pondelkového zásahu na strednej škole v Prahe, kam mal podľa oznámenia prísť žiak so zbraňou a použiť ju, začala polícia trestné konanie. Vec vyšetruje pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. Česká polícia to v utorok uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vo veci boli začaté úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy. Mladík sa v súčasnej chvíli stále nachádza v zdravotníckom zariadení a zatiaľ nebol vypočutý," uviedli kriminalisti.



V pondelok ráno dostala polícia oznámenie, že na strednú školu v pražskej Ječnej ulici príde žiak so zbraňou a že ju použije. Okamžite tam zamierilo niekoľko hliadok. Podozrivého našli v škole a pomocou donucovacích prostriedkov ho zadržali. Mladík sa podľa kriminalistov priznal, že sa v minulosti spolužiakom vyhrážal streľbou. Pri pondelkovom zásahu však uňho zbraň nenašli a nedošlo ani k zraneniam.



Polícia v pondelok zasahovala aj na základnej škole Rudolfov v Juhočeskom kraji, kde si žiak priniesol zbraň a učiteľke sa ňou vyhrážal. Tá ho však podľa polície sama "zneškodnila".



Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana je agresivita v školskom prostredí alarmujúca. Spoločnosť musí byť podľa neho lepšie pripravená riešiť problémy skôr, než vyústia do otvorenej agresie a násilia.