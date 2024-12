Oznámenú streľbu v Plzni vyšetrujú ako šírenie poplašnej správy

Praha 5. decembra (TASR) - Oznámenú streľbu na Západočeskej univerzite (ZČU) v Plzni vyšetruje česká polícia ako šírenie poplašnej správy. Hľadá neznámeho človeka, ktorý vyvolal obavy u oznamovateľa, a ten následne zavolal na tiesňovú linku. Polícia to vo štvrtok uviedla v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Už včera vo večerných hodinách sme začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania prečinu šírenia poplašnej správy a budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie zistenie osoby, ktorá sa tohto protiprávneho konania mala dopustiť a viesť ju k náležitej trestne právnej zodpovednosti. To totiž vzbudilo nielen v oznamovateľovi dôvodnú obavu," vysvetlila polícia.



Priblížila tiež detaily zásahu. O 16.09 h dostala hlásenie o tom, že v jednej z fakúlt ZČU bola počuť streľba s následným výkrikom 'Alláhu akbar'. Operačný dôstojník na miesto okamžite vyslal dostupné sily a prostriedky, prvá hliadka tam dorazila šesť minút po prijatí oznámenia. Jednotky boli podľa polície vybavené dlhými zbraňami a potrebným zdravotníckym vybavením.



Polícia po príchode uzavrela okolie a začala evakuovať všetky osoby v budovách, išlo približne o tisíc ľudí. Niektorí sa podľa nej evakuovali ešte pred ich príchodom. "Po dôkladnom prehľadaní sa nám, našťastie, nepotvrdila informácia, že by došlo k streľbe a nenašli sme žiadnu zranenú osobu," zopakovala polícia. Zásah ukončila pred 20.30 h.



Zúčastnilo sa na ňom približne 130 policajtov. "V týchto prípadoch nemôžeme nikdy podceniť závažnosť žiadneho takého prijatého oznámenia a musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme ochránili životy a zdravie osôb, preto je naše nasadenie v tej najvyššej možnej miere," vysvetlila PČR a poďakovala sa všetkým zasahujúcim zložkám.



Podľa nej sa tiež osvedčilo, že policajti vďaka výcvikom, ktoré v daných priestoroch pravidelne absolvujú, veľmi dobre poznali dané prostredie. Pozitívne tiež zhodnotila postup študentov aj zamestnancov pri evakuácii, ktorí sa správali podľa odporúčaného návodu 'Utekaj, schovaj sa a bojuj'.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)