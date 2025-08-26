< sekcia Zahraničie
Oznámili finalistov Ceny Václava Havla, v porote je aj Zuzana Čaputová
Prvou finalistkou je gruzínska novinárka a spoluzakladateľka nezávislých spravodajských webov Batumelebi a Netgazeti Mzia Amaglobeliová.
Autor TASR
Praha/Štrasburg 26. augusta (TASR) - Sedemčlenná medzinárodná porota pod vedením predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Theodorosa Rusopulosa v utorok v priestoroch pražskej Knižnice Václava Havla oznámila trojicu finalistov Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025. Členkou poroty je aj bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informovala pražská Knižnica Václava Havla, ktorá sa podieľa na udeľovaní ceny spolu s Radou Európy a Nadáciou Charty 77.
Členmi poroty sú aj český neurológ Martin Bojar, luxemburská politička Anne Brasseurová, holandský politik Tiny Kox, švajčiarska politička Liliane Mauryová Pasquierová a sudca Ústavného súdu ČR Jiří Přibáň. Slávnostné oznámenie laureáta Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025 bude počas jesenného zasadnutia PZ RE 29. septembra v Štrasburgu.
Prvou finalistkou je gruzínska novinárka a spoluzakladateľka nezávislých spravodajských webov Batumelebi a Netgazeti Mzia Amaglobeliová. V Gruzínsku ju počas násilného potláčania protivládnych protestov väznili a čelila tvrdému zaobchádzaniu, pretože upozorňovala na útoky proti novinárom a zneužívanie politickej moci. Podľa Knižnice Václava Havla z nej tohtoročný rozsudok spravil symbol slobody médií a pripomenul úlohu novinárov pri obrane ľudských práv.
Ďalším finalistom je ukrajinský novinár Maksym Butkevyč, spoluzakladateľ Centra pre ľudské práva ZMINA a spravodajského webu Hromadske radio. Po začiatku vojny na Ukrajine sa prihlásil k ozbrojeným silám a stal sa veliteľom čaty. V boji bol zajatý a ruské sily ho odsúdili na trinásť rokov väzenia. V októbri 2024 ho prepustili v rámci výmeny zajatcov. Podľa Knižnice Václava Havla zostáva symbolom odvahy a odolnosti pri obrane spravodlivosti a slobody.
Posledným finalistom je azerbajdžanský novinár a riaditeľ nezávislého portálu Abzas Media Ulvi Hasanli. Od roku 2011 čelí represiám vlády vrátane svojvoľného zadržovania, mučenia a politicky motivovaným obvineniam. V júni 2025 Hasanliho odsúdili na deväť rokov väzenia. Podľa Knižnice Václava Havla je stelesnením osobnej zodpovednosti, vytrvalosti a oddanosti slobode médií.
„Skutočnosť, že aj v roku 2025 čelíme porušovaniu ľudských práv, ukazuje, aké dôležité je o týchto prípadoch hovoriť. Finalisti Ceny Václava Havla svojou odhodlanosťou a odvahou napĺňajú hodnoty, ktoré Havel presadzoval - slobodu, pravdu a ľudskú dôstojnosť. Je príznačné, že porota vybrala troch novinárov. Novinári sú lakmusovým papierikom slobodného myslenia. Príde nám to samozrejmé, ale toto sú ľudia, ktorí sú za svoju slobodu slova väznení a mučení. V krajine, kde je zakázané mračiť sa, je aj úsmev falošný. Novinári, ktorí používajú silu slov proti tankom, sú tí, ktorí nakoniec zvíťazia,“ uviedol po vyhlásení finalistov riaditeľ Knižnice Václava Havla Tomáš Sedláček.
„Spojuje nás vôľa verejne hájiť a hlasno presadzovať občianske i ľudské práva. Budeme v tom neúnavne pokračovať, pretože zápas o všeľudské hodnoty sa vedie na mnohých frontoch prakticky nepretržite. Nadácia Charty 77 má stále ambíciu byť inšpiráciou pre odvahu, solidaritu a v prípade potreby aj pre vzdor a hlasnú obranu práv, dôstojnosti a jedinečnosti každého, pre koho sloboda v najrôznejších podobách nie je len prázdnym slovom,“ dodala riaditeľka Nadácie Charty 77 Jolana Voldánová.
