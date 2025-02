Ozzy a Black Sabbath odohrajú posledný koncert na charitatívnom dni

Londýn 6. februára (TASR) - Anglický rockový spevák Ozzy Osbourne sa opäť stretne so svojimi spoluhráčmi zo skupiny Black Sabbath na poslednom vystúpení. Oznámili to spevákova manželka Sharon Osbourneová a gitarista formácie Tony Iommi. Šou sa uskutoční na futbalovom štadióne Villa Park v Birminghame 5. júla, informuje TASR na základe správy stanice BBC News.



Koncert s názvom Back to the Beginning (Naspäť na začiatok) bude benefičným podujatím. Výťažok z neho pôjde organizácii Cure Parkinson's, birminghamskej detskej nemocnici a detskému hospicu Acorn. Koncert bude prvým spoločným vystúpením skupiny v pôvodnom zložení (Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler, Ozzy Osbourne) po 20 rokoch.



Hosťami tohto jednodňového "festivalu" budú skupiny Metallica, Pantera, Slayer, Alice in Chains a ďalšie. Okrem toho sa na koncerte predstaví "superskupina" s hviezdami ako Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Slash (Guns N' Roses), Fred Durst (Limp Bizkit), Wolfgang Van Halen (Van Halen) a Tom Morello (Rage Against the Machine).



Osbourne, ktorý bol z veľkej časti nútený ukončiť koncertovanie pre kombináciu Parkinsonovej choroby a zranenia chrbtice, odohrá krátky sólový set a potom sa pridá k svojim spoluhráčom z Black Sabbath.



Sharon uviedla, že Ozzy je odhodlaný predviesť svoju poslednú šou. "Darí sa mu naozaj skvelo. Je veľmi nadšený z toho, že bude opäť s chlapcami a všetkými svojimi priateľmi. Je to vzrušujúce pre všetkých," vyhlásila Osbourneová. Zdôraznila však, že tento koncert bude definitívne posledným vystúpením 76-ročného Ozzyho.



Skupina Black Sabbath vznikla v roku 1968 v Birmingame. Svoju prvú skúšku mala v komunitnom centre Newtown, neďaleko štadióna Villa Park. Stala sa jednou z najúspešnejších heavy metalových kapiel sveta, dodnes sa predalo vyše 75 miliónov nosičov s jej hudbou.



Skupina začiatkom februára 2017 odohrala v Birminghame posledný koncert svojho rozlúčkového turné The End Tour. Post hráča na bicie obsadil Tommy Clufetos z USA.



Osbourne v roku 2023 fanúšikom odkázal, že už nie je "fyzicky schopný" odohrať koncerty, ktoré plánoval v Európe a Spojenom kráľovstve. Spevák podstúpil náročné operácie chrbtice po tom, ako sa mu v roku 2019 pri páde doma zhoršili zranenia, ktoré utrpel ešte pri takmer smrteľnej nehode na motorovej štvorkolke v roku 2003.



Napriek zdravotným problémom sa v uplynulých rokoch objavil na niekoľkých jednorazových vystúpeniach.