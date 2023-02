Ozzyho Osbourna na pódiu neuvidíme, ukončil koncertnú činnosť

Londýn 1. februára (TASR) - Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne v stredu oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie. Spresnil, že na takéto aktivity je už "príliš slabý". TASR správu prevzala zo servisu spravodajskej stanice BBC News.



Bývalý frontman skupiny Black Sabbath na sociálnych sieťach priaznivcom povedal, že sa stále snaží zotaviť zo zranenia chrbtice, ktoré utrpel v roku 2019. "Nikdy by mi neprišlo na um, že sa moja koncertná činnosť skončí takto," napísal 74-ročný spevák, vlastným menom John Osbourne.



Osbourne sa pred štyrmi rokmi zranil pri páde, ktorý zhoršil jeho predchádzajúce zranenia, ktoré utrpel pri takmer smrteľnej nehode na motorovej štvorkolke v roku 2003.



"Môj hlas je v poriadku, avšak po troch operáciách, liečbe kmeňovými bunkami, nekonečných terapiách a najnovšej prelomovej liečbe kybernetikou je moje telo stále fyzicky slabé," uviedol Osbourne vo vyhlásení.



Hudobník týmto vyhlásením zároveň zrušil všetky nadchádzajúce termíny svojho rozlúčkového turné po Európe, ktoré sa malo začať v máji tohto roka vo Fínsku. Koncerty boli už niekoľkokrát odložené po jeho nehode a covidovej pandémii.



Osbourne v uplynulých rokoch trpel viacerými zdravotnými problémami – od covidu po Parkinsonovu chorobu, ktorú mu diagnostikovali v roku 2003, ale verejne ju priznal až v roku 2020.



V rozhovore pre denník The Guardian minulý rok uviedol, že tento stav mu spôsobil problémy s pohyblivosťou.



Osbourne vlani podstúpil aj vážnu operáciu, pri ktorej mu odstránili a vyrovnali čapy v krku a chrbte, čo podľa jeho manželky Sharon Osbourneovej "rozhodlo o zvyšku jeho života". Operácia bola úspešná, ale spevák sa naďalej trápil.



Napriek tomu sa Osbourne objavil na minuloročnom záverečnom ceremoniáli Hier Commonwealthu vo svojom rodnom meste Birmingham.



Vo svojom najnovšom vyhlásení uviedol, že ukončenie koncertnej činnosti bolo "jednou z najťažších vecí, o ktoré sa musel podeliť so svojimi vernými fanúšikmi".



Osbourne vydal svoj ostatný štúdiový album Patient Number 9 minulý rok v septembri. So skupinou Black Sabbath naposledy spolupracoval na štúdiovom albume "13" (2013). Formácia posledný raz vystúpila 4. februára 2017 v domovskom Birminghame.