Ozzyho telesné ostatky naposledy vezú cez Birmingham

Londýn 29. júla (TASR) - Fanúšikovia vzdávajú poslednú poctu anglickému spevákovi a Ozzymu Osbourneovi, keď jeho telesné ostatky v vezú v stredu ulicami jeho rodného Birminghamu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Mestská rada oznámila trasu, pohrebné vozidlo frontmana skupiny Black Sabbath spolu s jeho rodinou putuje po ulici Broad Street. Smútočný sprievod, sprevádzaný hudobným orchestrom Bostin Brass, má zastavku pri moste a lavičke venovanej Black Sabbath, kde sa od smrti uctievaného muzikanta minulý týždeň vo veku 76 rokov zhromažďujú tisíce fanúšikov. Na mieste kladú kvety a vzdávajú poctu mužovi, ktorý so skupinou založil základy heavy metalu a mal aj hiezdnu sólo kariéru.



Starosta Birminghamu Zafar Iqbal povedal, že mesto, kde Osbourne vyrastal, mu dá „rozlúčku, akú si zaslúži“. „Ozzy bol viac než len hudobná legenda, bol synom Birminghamu,“ uviedol.



„Keďže mu nedávno udelili Cenu mesta za slobodu a po jeho vystúpení na koncerte Back to the Beginning v (birminghamskom) Villa Parku začiatkom júla bolo pre mesto dôležité, aby sme podporili vhodnú a dôstojnú poctu pred súkromným rodinným pohrebom. Vieme, koľko tento moment znamená pre jeho fanúšikov. Sme hrdí na to, že mesto mu dáva rozlúčku, akú si zaslúži,“ dodal.



Mestská rada uviedla, že v spolupráci s rodinou Osbourneovcov pracovala na koordinácii úctivého a bezpečného verejného podujatia v spojitosti so súkromným pohrebom. Ulicu Broad Street uzavreli na čas sprievodu pre dopravu, pričom autobusy a električky odklonili.



Ozzy Osbourne, občianskym menom John Osbourne, zomrel minulý týždeň v utorok vo veku 76 rokov. Patril medzi najvýraznejšie postavy popkultúry a modernej hudby všeobecne. Vo svete hardrocku bol uctievaný najprv ako priekopník heavymetalu. Slávu, ktorú získal ako frontman skupiny Black Sabbath, neskôr zužitkoval a rozvinul vo svojej úspešnej sólovej kariére. Posledný koncert absolvoval 5. júla symbolicky v rodnom Birminghame.



Podujatie trvalo desať hodín a vzdali mu poctu kapely ako Metallica, Slipknot, Tool či Guns N' Roses. Koncert vyvrcholil opätovným vystúpením pôvodnej zostavy Black Sabbath, čím sa uzavrel jeden z najvýznamnejších príbehov v dejinách rockovej hudby.