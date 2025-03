P. Adamová: Opozícii na záujmoch ČR nezáleží, keď odmietla schôdzku

Praha 11. marca (TASR) - Opozícia podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej svojím konaním jasne ukazuje, že jej na záujmoch ČR nezáleží. Hnutie SPD totiž odmietlo pozvanie premiéra Petra Fialu na schôdzku o bezpečnosti ČR a hnutie ANO navrhlo presunúť ju do pléna snemovne, čo je podľa nej "krajne nevhodné". Uviedla to v utorok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"SPD odmietlo účasť na rokovaniach o obrane ČR, čím sa otvorene vyhýba politickej zodpovednosti. Hnutie ANO de facto urobilo to isté tým, že navrhuje rokovanie o téme na verejnej schôdzi Poslaneckej snemovne, čo je však krajne nevhodné. V aktuálnej bezpečnostnej situácii, keď Rusko považuje ČR za nepriateľa, nie je možné citlivé bezpečnostné témy riešiť verejne," napísala Pekarová Adamová.



Hnutie ANO si toho podľa nej musí byť vedomé. "Napriek tomu zvolili taktiku trápneho divadla," dodala predsedníčka. Vláda podľa jej slov nesie za bezpečnosť Česka zodpovednosť, zatiaľ čo opozícia svojím konaním ukazuje, že jej na záujmoch ČR nezáleží.



Fiala zatiaľ reagoval len na odmietnutie šéfa SPD Tomia Okamuru, ktorý svoj postoj oznámil skôr. Podľa premiéra je to nezodpovedné. Verí, že politici naprieč spektrom dokážu na chvíľu vnútropolitické nezhody odložiť a rokovať spolu o zaistení bezpečnosti Česka. "Ako predseda vlády som chcel - a stále chcem - hľadať širokú politickú zhodu na tom, ako má ČR postupovať, aby zaistila bezpečie vlastným občanom," uviedol na sieti X. Na otvorený list Andreja Babiša dosiaľ nereagoval.



Schôdzku premiér zvolal na štvrtok s cieľom zhodnúť sa s opozíciou na základných otázkach bezpečnostnej politiky ČR. V pondelok túto snahu podporil aj prezident Petr Pavel. Podľa Okamuru je však zblíženie postoja jeho hnutia s vládnou koalíciou v tejto téme nereálne a pozvanie odmietol. Babiš prišiel s návrhom presunúť rokovanie do snemovne, aby ho mohla sledovať verejnosť. Návrh na schôdzku všetkých strán zastúpených v snemovni považuje za marketingový ťah vlády. Naopak, ocenil pozvanie od prezidenta, s ktorým podľa svojich slov v utorok medzi štyrmi očami hodinu rokoval o obrane. Na opakované otázky, či na schôdzku pôjde, ak by tento návrh neprešiel, jednoznačne neodpovedal.



Účasť na schôdzke zatiaľ z opozície potvrdili len Piráti. Podľa ich predsedu Zdenka Hřiba budú chcieť vedieť, odkiaľ chce vláda získať prostriedky na schválené postupné zvyšovanie výdavkov na obranu zo súčasných dvoch percent na tri percentá do roku 2030.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)