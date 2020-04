P. Altmaier: Nemecká ekonomika klesne minimálne tak ako v roku 2009

Berlín 2. apríla (TASR) - Aktuálna koronakríza stiahne nemeckú ekonomiku do hlbokej recesie, očakáva spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier. Podľa neho musí najväčšia európska ekonomika počítať s výrazným ochladením. Pokles bude minimálne taký istý, ak nie väčší, ako počas finančnej krízy v roku 2009, keď sa hrubý domáci produkt (HDP) znížil o 5,7 %.



Spolkové ministerstvo hospodárstva počíta s tým, že v jednotlivých jarných mesiacoch sa môže ekonomika prepadnúť o vyše 8 %, povedal Altmaier. Podľa aktuálnych predpokladov by kríza mala vrcholiť v apríli a máji. Existuje nádej, že situácia sa potom v 2. polroku opäť znormalizuje. Altmaier neuviedol žiadnu konkrétnu predpoveď celoročného poklesu HDP.



Po skončení pandémie by sa ekonomika mala opäť naštartovať, preto spolková vláda pripravuje program stimulov.