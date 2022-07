P. Gálik: O víťazstve vo vojne môžu rozhodnúť komunikačné systémy

Bratislava 17. júla (TASR) - O víťazstve vo vojne na Ukrajine môžu rozhodnúť komunikačné systémy, okrem konvenčných zbraní zohrávajú pri obrane štátu kľúčovú rolu. Uviedol to odborník na vojenské informačno-komunikačné systémy Pavol Gálik.



"Práve úroveň komunikačných systémov a automatizácia velenia a riadenia bojových jednotiek môže byť kritickým faktorom, ktorý zvýši efektivitu a účinnosť jednotiek a môže zásadným spôsobom nakloniť misku váh na stranu víťaza," skonštatoval Gálik, podpredseda predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies.



Ako poukázal, minimálne na strane ruských jednotiek boli na začiatku vojny vo veľkom používané aj bežné mobilné telefóny. Využívanie nešifrovanej komunikácie tak podľa neho umožnilo ukrajinským silám odhaliť pozície a zámery ruských jednotiek, a efektívne sa tak brániť.



Dôležitosť komunikácie vyplýva z rýchlo meniacej sa situácie na bojisku a schopnosti prispôsobiť sa jej z úrovne velenia. "Je známe, že pripravený plán vojenskej operácie stráca svoju aktuálnosť prakticky hneď po spustení operácie. To znamená, že je dôležité mať schopnosti okamžitého prispôsobenia sa situácii na bojisku, a byť v operačnom velení dostatočne flexibilný, agilný a inovatívny, čo bez adekvátnej a najmä šifrovanej komunikácie nejde," dodal Gálik.



Komunikačné systémy moderných ozbrojených síl dnes využívajú najmä digitálne technológie a informačné systémy, s odolným šifrovaním a maximálnou odolnosťou voči prostriedkom elektronického rušenia protivníka, tzv. rádio-elektronického boja, vysvetľuje Gálik.



Štáty NATO vrátane Slovenska by sa podľa odborníka mali z konfliktu na Ukrajine poučiť pri zabezpečovaní svojej obrany. "Jednou z oblastí je aj budovanie komunikačných systémov, ktoré sú súčasťou tzv. systémov C4ISR, čo sú systémy velenia, riadenia, komunikačné systémy, systémy počítačového spracovania, spravodajstva, vyhľadávania a prieskumu," načrtol.