P. Szijjártó: Turecko by spolupracovalo s Maďarskom na vývoji vakcíny

Ankara/Budapešť 8. februára (TASR) - Turecko by v tretej fáze klinického testovania svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu privítalo odbornú a vedeckú spoluprácu Maďarska. Vyhlásil to v pondelok v Ankare maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke s tureckým ministrom zdravotníctva Fahrettinom Kocom.



"Iniciatíva Ankary ponúka dôležitú možnosť maďarským expertom, aby preverili, či turecká očkovacia látka by bola vhodná na použitie v Maďarsku popri už povolených vakcínach," povedal Szijjártó podľa agentúry MTI.



Šéf maďarskej diplomacie dodal, že v Turecku vyvíjajú 16 očkovacích látok, z nich jedna bude čoskoro v druhej fáze klinického testovania.



Vakcínu proti vírusu SARS-CoV-2 dostalo v Maďarsku doteraz 286.379 osôb, z nich 105.242 už aj druhú dávku. Od vypuknutia pandémie koronavírusu tam zaregistrovali 376.495 infikovaných a 13.090 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.